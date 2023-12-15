Озеро Шелюгино в Копейске под Челябинском станет чище

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Пресс-тур на Челябинскую ТЭЦ-1. Челябинск, тэц-1, пао форвард-энерго
После того как челябинская ТЭЦ-1 перешла на замкнутый водооборот, сточные воды не будут попадать в озеро Шелюгино Фото:

Озеро Шелюгино в Копейске (Челябинская область) станет чище после того, как на челябинской ТЭЦ-1 перешли на систему замкнутого водоооборота. Об этом URA.RU сообщили 15 декабря в пресс-службе областного минэкологии.

«Компания „Форвард Энерго“ с опережением графика завершила переход на систему замкнутого водоооборота на челябинской ТЭЦ-1. Теперь полностью прекращено попадание сточных вод в озеро Шелюгино, сократился объем водозабора для предприятия, что, безусловно, положительно скажется на экологической обстановке как локально, так и в целом в регионе», — пояснил первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев.

На ТЭЦ установлена канализационная насосная станция, смонтированы камеры для заведения воды и переключения, дождеприемный колодец и проложено более 400 метров трубопроводов. Это позволило использовать в технологическом процессе ранее сбрасываемые дождевые воды и исключить попадание загрязняющих веществ в стоки в озеро Шелюгино. Теперь вода направляется на золошлакоотвал, где используется для предотвращения пыления золы. Бессточная технология позволяет исключить попадание стоков в озеро Шелюгино в объеме более 1,3 миллиона кубометров в год. Проект имеет серьезный экологический эффект и значим для города Челябинска и его жителей.

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Озеро Шелюгино в Копейске (Челябинская область) станет чище после того, как на челябинской ТЭЦ-1 перешли на систему замкнутого водоооборота. Об этом URA.RU сообщили 15 декабря в пресс-службе областного минэкологии. «Компания „Форвард Энерго“ с опережением графика завершила переход на систему замкнутого водоооборота на челябинской ТЭЦ-1. Теперь полностью прекращено попадание сточных вод в озеро Шелюгино, сократился объем водозабора для предприятия, что, безусловно, положительно скажется на экологической обстановке как локально, так и в целом в регионе», — пояснил первый заместитель министра экологии Челябинской области Игорь Гилев. На ТЭЦ установлена канализационная насосная станция, смонтированы камеры для заведения воды и переключения, дождеприемный колодец и проложено более 400 метров трубопроводов. Это позволило использовать в технологическом процессе ранее сбрасываемые дождевые воды и исключить попадание загрязняющих веществ в стоки в озеро Шелюгино. Теперь вода направляется на золошлакоотвал, где используется для предотвращения пыления золы. Бессточная технология позволяет исключить попадание стоков в озеро Шелюгино в объеме более 1,3 миллиона кубометров в год. Проект имеет серьезный экологический эффект и значим для города Челябинска и его жителей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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