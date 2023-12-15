15 декабря 2023

В Екатеринбурге появились две новые улицы и переулок

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Вечерний город. Екатеринбург, пешеходный переход, вечерний город, вечерний екатеринбург
Также в Екатеринбурге появятся несколько новых мемориальных досок Фото:

В Екатеринбурге 15 декабря прошло заседание по наименованиям топонимических объектов города. Теперь Арбитражный суд Свердловской области будет находиться на улице, названной в честь экс-главы Высшего арбитражного суда Вениамина Яковлева. Еще одна улица будет называться именем летчика-истребителя Степана Кырчанова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Арбитражный суд Свердловской области теперь будет находиться в переулке Вениамина Яковлева. Одна из улиц Орджоникидзевского района будет носить имя Степана Кырчанова — советского летчика-истребителя, участника Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале Екатеринбурга. Уточняется, что одна из улиц в Академическом районе города будет носить имя заслуженного уральского хирурга, доктора медицины Василия Шамарина.

Также в Екатеринбурге появятся несколько мемориальных досок: на проспекте Ленина увековечат память народного артиста России Николая Голышева и прима-балерины, народной артистки СССР Нины Менщиковой. Также на бульваре Культуры появится доска в честь машиностроителя Виталия Нисковских, а на Уралмаше восстановят доску в честь трудовой династии Лукиных.

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В Екатеринбурге 15 декабря прошло заседание по наименованиям топонимических объектов города. Теперь Арбитражный суд Свердловской области будет находиться на улице, названной в честь экс-главы Высшего арбитражного суда Вениамина Яковлева. Еще одна улица будет называться именем летчика-истребителя Степана Кырчанова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. «Арбитражный суд Свердловской области теперь будет находиться в переулке Вениамина Яковлева. Одна из улиц Орджоникидзевского района будет носить имя Степана Кырчанова — советского летчика-истребителя, участника Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале Екатеринбурга. Уточняется, что одна из улиц в Академическом районе города будет носить имя заслуженного уральского хирурга, доктора медицины Василия Шамарина. Также в Екатеринбурге появятся несколько мемориальных досок: на проспекте Ленина увековечат память народного артиста России Николая Голышева и прима-балерины, народной артистки СССР Нины Менщиковой. Также на бульваре Культуры появится доска в честь машиностроителя Виталия Нисковских, а на Уралмаше восстановят доску в честь трудовой династии Лукиных.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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