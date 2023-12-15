В Екатеринбурге появились две новые улицы и переулок

В Екатеринбурге 15 декабря прошло заседание по наименованиям топонимических объектов города. Теперь Арбитражный суд Свердловской области будет находиться на улице, названной в честь экс-главы Высшего арбитражного суда Вениамина Яковлева. Еще одна улица будет называться именем летчика-истребителя Степана Кырчанова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Арбитражный суд Свердловской области теперь будет находиться в переулке Вениамина Яковлева. Одна из улиц Орджоникидзевского района будет носить имя Степана Кырчанова — советского летчика-истребителя, участника Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном портале Екатеринбурга. Уточняется, что одна из улиц в Академическом районе города будет носить имя заслуженного уральского хирурга, доктора медицины Василия Шамарина.
Также в Екатеринбурге появятся несколько мемориальных досок: на проспекте Ленина увековечат память народного артиста России Николая Голышева и прима-балерины, народной артистки СССР Нины Менщиковой. Также на бульваре Культуры появится доска в честь машиностроителя Виталия Нисковских, а на Уралмаше восстановят доску в честь трудовой династии Лукиных.
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