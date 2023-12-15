Суд отправил в СИЗО 47-летнего Сергея Антипьева, который пытался затащить в подвал заброшенного дома в Рабочем поселке Перми 12-летнюю школьницу. Он пробудет там до середины февраля следующего года, сообщает портал Properm.
«Антипьева отправили в СИЗО. Там он проведет два месяца — до 15 февраля. Мужчину взяли под стражу в зале суда», — передает пермское издание. По версии следствия, злоумышленник схватил ребенка и потащил ее к зданию, пытаясь проникнуть с несовершеннолетней в подвал. В этот момент потерпевшей удалось позвонить по телефону родственнице, включив громкую связь. Девочка сбежала.
Антипьев ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. О нападении на девочку URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. Это произошло днем 14 декабря. По факту нападения на школьницу возбуждено уголовное дело.
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