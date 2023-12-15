15 декабря 2023

Рецидивиста, напавшего на пермскую школьницу, отправили в СИЗО

Пермяк, который хотел затащить школьницу в подвал, пробудет в СИЗО до 15 февраля
© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание по уголовному делу начальника Росеестра Молчанова Олега. Курган , арест, судебное заседание, арестант, наручники, задержание, судебное дело
Злоумышленник был взят под стражу в зале суда Фото:

Суд отправил в СИЗО 47-летнего Сергея Антипьева, который пытался затащить в подвал заброшенного дома в Рабочем поселке Перми 12-летнюю школьницу. Он пробудет там до середины февраля следующего года, сообщает портал Properm.

«Антипьева отправили в СИЗО. Там он проведет два месяца — до 15 февраля. Мужчину взяли под стражу в зале суда», — передает пермское издание. По версии следствия, злоумышленник схватил ребенка и потащил ее к зданию, пытаясь проникнуть с несовершеннолетней в подвал. В этот момент потерпевшей удалось позвонить по телефону родственнице, включив громкую связь. Девочка сбежала.

Антипьев ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. О нападении на девочку URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. Это произошло днем 14 декабря. По факту нападения на школьницу возбуждено уголовное дело.

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Суд отправил в СИЗО 47-летнего Сергея Антипьева, который пытался затащить в подвал заброшенного дома в Рабочем поселке Перми 12-летнюю школьницу. Он пробудет там до середины февраля следующего года, сообщает портал Properm. «Антипьева отправили в СИЗО. Там он проведет два месяца — до 15 февраля. Мужчину взяли под стражу в зале суда», — передает пермское издание. По версии следствия, злоумышленник схватил ребенка и потащил ее к зданию, пытаясь проникнуть с несовершеннолетней в подвал. В этот момент потерпевшей удалось позвонить по телефону родственнице, включив громкую связь. Девочка сбежала. Антипьев ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности. О нападении на девочку URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. Это произошло днем 14 декабря. По факту нападения на школьницу возбуждено уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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