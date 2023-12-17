Украинские пограничники придумали способ быстрой поимки уклонистов

«Страна.ua»: пограничники на Украине ловят уклонистов с помощью FPV-дронов

18 декабря 2023 в 00:13 Размер текста - 17 +

Украинские пограничники используют FPV-дроны для поимки уклонистов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Украинцев, которые бегут из страны в попытках скрыться от мобилизации, ловят с помощью FPV-дронов. Благодаря этому методу были задержаны трое беглецов. Об этом рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы Украины. «Оператор беспилотника произвел корректировку наряда, в результате были задержаны трое беглецов. Ими оказались жители Днепропетровской, Киевской и Николаевской областей», — сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее признал нулевую эффективность мобилизованных в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Он рассказал, что у принудительно призванных в армию людей нет мотивации, поэтому власти должны стимулировать их, передает «Национальная служба новостей».

Украинцев, которые бегут из страны в попытках скрыться от мобилизации, ловят с помощью FPV-дронов. Благодаря этому методу были задержаны трое беглецов. Об этом рассказали в пресс-службе Госпогранслужбы Украины. «Оператор беспилотника произвел корректировку наряда, в результате были задержаны трое беглецов. Ими оказались жители Днепропетровской, Киевской и Николаевской областей», — сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на Госпогранслужбу Украины. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее признал нулевую эффективность мобилизованных в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Он рассказал, что у принудительно призванных в армию людей нет мотивации, поэтому власти должны стимулировать их, передает «Национальная служба новостей».