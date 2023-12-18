Свердловский губернатор Куйвашев раздал премии медикам

19 декабря 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев утвердил 22 премии для лучших медработников региона Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премии губернатора Свердловской области в сфере здравоохранения по итогам 2023 года присуждены 66 медицинским работникам. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Утверждены 22 премии I степени в размере 270 тысяч рублей каждая. 22 премии II степени — по 220 тысяч рублей и III степени — по 160 тысяч рублей», — говорится в сообщении ДИПа. Претендентов на соискание премий выдвигали коллективы лечебных учреждений. Лауреатов в 10 номинациях, среди которых «У истоков жизни», «На переднем крае», «За работу в экстремальных условиях», «Технология года» и другие, определила специальная конкурсная комиссия, созданная региональным минздравом. URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге на сцене ККТ «Космос» наградили лучших врачей Свердловской области за достижения в сфере здравоохранения. Речь идет о премии «Медицинский Олимп». Победителем в номинации «Технология года» стали Свердловская областная клиническая больница №1 и горбольница №40. Также были отмечены особой наградой Уральский государственный медицинский университет и Свердловский областной медицинский колледж.

Премии губернатора Свердловской области в сфере здравоохранения по итогам 2023 года присуждены 66 медицинским работникам. Об этом URA.RU рассказали в департаменте информационной политики региона (ДИП). «Утверждены 22 премии I степени в размере 270 тысяч рублей каждая. 22 премии II степени — по 220 тысяч рублей и III степени — по 160 тысяч рублей», — говорится в сообщении ДИПа. Претендентов на соискание премий выдвигали коллективы лечебных учреждений. Лауреатов в 10 номинациях, среди которых «У истоков жизни», «На переднем крае», «За работу в экстремальных условиях», «Технология года» и другие, определила специальная конкурсная комиссия, созданная региональным минздравом. URA.RU сообщало о том, что в Екатеринбурге на сцене ККТ «Космос» наградили лучших врачей Свердловской области за достижения в сфере здравоохранения. Речь идет о премии «Медицинский Олимп». Победителем в номинации «Технология года» стали Свердловская областная клиническая больница №1 и горбольница №40. Также были отмечены особой наградой Уральский государственный медицинский университет и Свердловский областной медицинский колледж.