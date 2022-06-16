В Екатеринбурге определили лучших врачей региона

Победителей определяли в пяти номинациях Фото: пресс-служба Фонда святой Екатерины

16 июня в Екатеринбурге на сцене ККТ «Космос» наградили лучших врачей Свердловской области за достижения в сфере здравоохранения в рамка премии «Медицинский Олимп» в преддверии Дня медицинского работника. Об этом сообщает пресс-служба Фонда святой Екатерины.

«Коронавирус стал настоящим вызовом для всех нас. В том, что мы справились с этой напастью, огромная заслуга нашей медицины, каждого из вас. Вы настоящие герои. Все это время вы работали в условиях колоссальной нагрузки», — заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он добавил, что несмотря на то, что ковид отступил, окончательная победа еще не одержана, но она обязательно будет за региональными врачами.

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков поддержал слова Евгения Куйвашева. «На земле есть несколько ключевых профессий, и медицинский работник едва ли не на первом месте», — сообщил Креков. В 2022 году победителями и лауреатами «Медицинского Олимпа» стали 10 медицинских учреждений, которые были отобраны среди пяти направлений. Это уникальные операции и технологии, успешное излечение сложных пациентов, спасение больных в экстремальных ситуациях, способы организации медицинской помощи, послужившие повышению качества услуг.

Победителем в номинации «Технология года» стали Свердловская областная клиническая больница №1 и городская клиническая больница №40. Награду за успешное оказание экстренной или неотложной помощи пациенту на догоспитальном этапе в нестандартных ситуациях получили Территориальный центр медицины катастроф и Центральная городская клиническая больница №23. Коллектив городской больницы города Асбест стал обладателем премии за внедрение эффективных и уникальных управленческих решений в здравоохранении. В номинации «Моя поликлиника» определилось три победителя — это детская городская больница №11, городская клиническая больница №14 и Красноуфимская стоматологическая поликлиника.

Также были отмечены особой наградой Уральский государственный медицинский университет и Свердловский областной медицинский колледж. Они победили в номинации «Волонтеры года» за организацию и развитие волонтерского движения в регионе. Стоит отметить, что в 2022 году премия прошла при поддержке Фонда святой Екатерины, учредители которого выделили на поддержку системы здравоохранения региона более 2,5 миллиарда рублей.

«Профессия медработника — это больше образ жизни, чем профессия. Ежедневно медицинский персонал больниц Екатеринбурга и Свердловской области заботится и дарит надежду пациентам несмотря на то, что происходит в их собственной жизни. Врачи — это наши спасители», — заявил заместитель директора Фонда святой Екатерины Татьяна Прусевич. Она пожелала медицинским работникам крепкого здоровья и побольше времени, которое можно было бы уделять семьям.

Завершилась церемония награждения выступлением певца Александра Панайотова. Он исполнил песню «Спасибо нашим докторам», которую в 2020 году записали Николай Басков, Стас Михайлов, EMIN, Слава, Artik & Asti, Ирина Дубцова, Любовь Успенская, Наргиз и Brandon Stone.

Фонд святой Екатерины активно участвует в развитии медицинской сферы в Свердловской области. Так в феврале 2022 года екатеринбургским врачам торжественно передали 20 специализированных машин скорой помощи класса «В» на базе Ford Tranzit. Также фонд помог в старте программы обучения врачей, цель которой — объединить разных специалистов внутри одной больницы и сформировать у них единую базу знаний.

Креков отметил важность профессии врачей Фото: пресс-служба Фонд святой Екатерины

Лучших медицинских работников определяли в пяти номинациях Фото: пресс-служба Фонд святой Екатерины

Певец Александр Панайотов спел для свердловских врачей Фото: пресс-служба Фонд святой Екатерины

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