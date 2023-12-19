Где можно запускать фейерверки и салютные батареи

Адвокат Квартальнова: фейерверки можно запускать в 20 метрах от домов и деревьев

19 декабря 2023 в 11:16 Размер текста - 17 +

Запускать большинство пиротехнических изделий можно только на улице, вне любых зданий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Пиротехнические изделия можно запускать только в специальных местах. При использовании фейерверков, салютных батарей и петард в 20 метрах рядом с ними не должны находиться люди, жилые помещения и деревья. Об этом сообщила адвокат Евгения Квартальнова. «Наземные фейерверки и петарды, а также пиротехнические ракеты, салютные батареи и другие изделия II и III классов можно запускать только в специально отведенных местах», — передает NEWS.ru слова Квартальновой. Она добавила, что список мест можно найти на сайтах ГУ МЧС в регионах и городский администраций. Существует специальный список требований для запуска фейерверков и подобных изделий. Согласно ему, при запуске в радиусе 20 метров не должно быть деревьев, жилых домов и людей. Над площадкой запуска не должно быть электрических проводов. Кроме того, адвокат уточнила, что запуск пиротехники разрешен только на улицах. Исключением могут являться хлопушки, пиротехника I класса, холодные фонтаны и бенгальские огни. При запуске пиротехники нужно соблюдать меры предосторожности. Нужно выбирать открытые пространства, убедиться, что изделие надежно зафиксировано. Нельзя приближаться к фейерверку, который не сработал в течение 10 минут, и запрещается разбирать изделие.

Пиротехнические изделия можно запускать только в специальных местах. При использовании фейерверков, салютных батарей и петард в 20 метрах рядом с ними не должны находиться люди, жилые помещения и деревья. Об этом сообщила адвокат Евгения Квартальнова. «Наземные фейерверки и петарды, а также пиротехнические ракеты, салютные батареи и другие изделия II и III классов можно запускать только в специально отведенных местах», — передает NEWS.ru слова Квартальновой. Она добавила, что список мест можно найти на сайтах ГУ МЧС в регионах и городский администраций. Существует специальный список требований для запуска фейерверков и подобных изделий. Согласно ему, при запуске в радиусе 20 метров не должно быть деревьев, жилых домов и людей. Над площадкой запуска не должно быть электрических проводов. Кроме того, адвокат уточнила, что запуск пиротехники разрешен только на улицах. Исключением могут являться хлопушки, пиротехника I класса, холодные фонтаны и бенгальские огни. При запуске пиротехники нужно соблюдать меры предосторожности. Нужно выбирать открытые пространства, убедиться, что изделие надежно зафиксировано. Нельзя приближаться к фейерверку, который не сработал в течение 10 минут, и запрещается разбирать изделие.