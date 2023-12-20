20 декабря 2023

Пермяк соврал приставу, что молния сожгла машину, а сам спрятал ее в сугробе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Подземная парковка-этажерка. Челябинск, сугроб, снег, зима, автомобиль под снегом
Пермяк спрятал машину в сугроб от судебных приставов. (Архивное фото) Фото:

В Перми мужчина, задолжавший 415 тысяч рублей, попытался спрятать от пристава машину в сугроб, заявив, что его автомобиль сгорел дотла от удара молнии. Об этом сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю

«Оказалось, что как только должник узнал о необходимости предоставить транспортное средство для составления акта описи и ареста, он спрятал машину в глубине двора, а снег надежно укрыл ее от посторонних глаз», — говорится на официальном сайте службы. При внимательном осмотре участка пристав увидел следы протектора шин на снегу.

Пермяку не удалось заставить приставов поверить в историю с молнией, кроме того пришлось откапывать автомобиль из-под снега. Транспортное средство забрали и передали на ответственное хранение представителю взыскателя.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Перми мужчина, задолжавший 415 тысяч рублей, попытался спрятать от пристава машину в сугроб, заявив, что его автомобиль сгорел дотла от удара молнии. Об этом сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю «Оказалось, что как только должник узнал о необходимости предоставить транспортное средство для составления акта описи и ареста, он спрятал машину в глубине двора, а снег надежно укрыл ее от посторонних глаз», — говорится на официальном сайте службы. При внимательном осмотре участка пристав увидел следы протектора шин на снегу. Пермяку не удалось заставить приставов поверить в историю с молнией, кроме того пришлось откапывать автомобиль из-под снега. Транспортное средство забрали и передали на ответственное хранение представителю взыскателя.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...