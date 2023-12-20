Пермяк соврал приставу, что молния сожгла машину, а сам спрятал ее в сугробе

21 декабря 2023 в 15:37 Размер текста - 17 +

Пермяк спрятал машину в сугроб от судебных приставов. (Архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Перми мужчина, задолжавший 415 тысяч рублей, попытался спрятать от пристава машину в сугроб, заявив, что его автомобиль сгорел дотла от удара молнии. Об этом сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю «Оказалось, что как только должник узнал о необходимости предоставить транспортное средство для составления акта описи и ареста, он спрятал машину в глубине двора, а снег надежно укрыл ее от посторонних глаз», — говорится на официальном сайте службы. При внимательном осмотре участка пристав увидел следы протектора шин на снегу. Пермяку не удалось заставить приставов поверить в историю с молнией, кроме того пришлось откапывать автомобиль из-под снега. Транспортное средство забрали и передали на ответственное хранение представителю взыскателя.

В Перми мужчина, задолжавший 415 тысяч рублей, попытался спрятать от пристава машину в сугроб, заявив, что его автомобиль сгорел дотла от удара молнии. Об этом сообщается на сайте ГУФССП по Пермскому краю «Оказалось, что как только должник узнал о необходимости предоставить транспортное средство для составления акта описи и ареста, он спрятал машину в глубине двора, а снег надежно укрыл ее от посторонних глаз», — говорится на официальном сайте службы. При внимательном осмотре участка пристав увидел следы протектора шин на снегу. Пермяку не удалось заставить приставов поверить в историю с молнией, кроме того пришлось откапывать автомобиль из-под снега. Транспортное средство забрали и передали на ответственное хранение представителю взыскателя.