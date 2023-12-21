Зам Куйвашева привел в «Титановую долину» поставщика крупных военных холдингов

21 декабря 2023 в 16:48 Размер текста - 17 +

В Верхней Салде появится предприятие, которое будет делать титановые заготовки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Появились подробности вчерашнего решения по получению статуса резидента особой экономической зоны «Титановая долина» Исетского кузнечно-механического завода — производителя титановых заготовок. По данным URA.RU, в этом помог заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Судя по публикациям в telegram-канале «цифрового замгубернатора», переговоры с потенциальным резидентом велись с прошлого года. Параллельно также прорабатывался вопрос о получении предприятием поддержки по линии Минпромторга России. После положительного решения собственники ИКМЗ согласились перенести свои производственные мощности на площадку в Верхней Салде, где они смогут воспользоваться налоговыми и таможенными льготами. Общая стоимость строительства нового производственного комплекса на пять тысяч квадратных метров составит около 1 миллиарда рублей. Таким образом ИКМЗ сможет расширить объем поставок продукции своим контрагентам, среди которых холдинги «Алмаз — Антей», «Тактическое ракетное вооружение», Росатом. Одновременно с «ИКМЗ» на второй площадке «Титановой долине» — «Уктус» — начинает реализовывать проект компания «КМЗ Эйр». По словам Дмитрия Ионина, занимающего также должность председателя совета директоров особой экономической зоны, предприятие будет производить тягодутьевые машины, обеспечивающие приток и удаление воздуха из котлов и печей. С открытием новых производств в регионе появится 140 рабочих мест. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Появились подробности вчерашнего решения по получению статуса резидента особой экономической зоны «Титановая долина» Исетского кузнечно-механического завода — производителя титановых заготовок. По данным URA.RU, в этом помог заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Судя по публикациям в telegram-канале «цифрового замгубернатора», переговоры с потенциальным резидентом велись с прошлого года. Параллельно также прорабатывался вопрос о получении предприятием поддержки по линии Минпромторга России. После положительного решения собственники ИКМЗ согласились перенести свои производственные мощности на площадку в Верхней Салде, где они смогут воспользоваться налоговыми и таможенными льготами. Общая стоимость строительства нового производственного комплекса на пять тысяч квадратных метров составит около 1 миллиарда рублей. Таким образом ИКМЗ сможет расширить объем поставок продукции своим контрагентам, среди которых холдинги «Алмаз — Антей», «Тактическое ракетное вооружение», Росатом. Одновременно с «ИКМЗ» на второй площадке «Титановой долине» — «Уктус» — начинает реализовывать проект компания «КМЗ Эйр». По словам Дмитрия Ионина, занимающего также должность председателя совета директоров особой экономической зоны, предприятие будет производить тягодутьевые машины, обеспечивающие приток и удаление воздуха из котлов и печей. С открытием новых производств в регионе появится 140 рабочих мест.