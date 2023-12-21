Зам Куйвашева привел в «Титановую долину» поставщика крупных военных холдингов

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«Уральский завод специального арматуростроения». Челябинск, сварщик, промышленность, завод, импортозамещение, предприятие, рабочий, производство, индустрия
В Верхней Салде появится предприятие, которое будет делать титановые заготовки Фото:

Появились подробности вчерашнего решения по получению статуса резидента особой экономической зоны «Титановая долина» Исетского кузнечно-механического завода — производителя титановых заготовок. По данным URA.RU, в этом помог заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Судя по публикациям в telegram-канале «цифрового замгубернатора», переговоры с потенциальным резидентом велись с прошлого года. Параллельно также прорабатывался вопрос о получении предприятием поддержки по линии Минпромторга России. После положительного решения собственники ИКМЗ согласились перенести свои производственные мощности на площадку в Верхней Салде, где они смогут воспользоваться налоговыми и таможенными льготами. Общая стоимость строительства нового производственного комплекса на пять тысяч квадратных метров составит около 1 миллиарда рублей.

Таким образом ИКМЗ сможет расширить объем поставок продукции своим контрагентам, среди которых холдинги «Алмаз — Антей», «Тактическое ракетное вооружение», Росатом. Одновременно с «ИКМЗ» на второй площадке «Титановой долине» — «Уктус» — начинает реализовывать проект компания «КМЗ Эйр». По словам Дмитрия Ионина, занимающего также должность председателя совета директоров особой экономической зоны, предприятие будет производить тягодутьевые машины, обеспечивающие приток и удаление воздуха из котлов и печей. С открытием новых производств в регионе появится 140 рабочих мест.

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Появились подробности вчерашнего решения по получению статуса резидента особой экономической зоны «Титановая долина» Исетского кузнечно-механического завода — производителя титановых заготовок. По данным URA.RU, в этом помог заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Судя по публикациям в telegram-канале «цифрового замгубернатора», переговоры с потенциальным резидентом велись с прошлого года. Параллельно также прорабатывался вопрос о получении предприятием поддержки по линии Минпромторга России. После положительного решения собственники ИКМЗ согласились перенести свои производственные мощности на площадку в Верхней Салде, где они смогут воспользоваться налоговыми и таможенными льготами. Общая стоимость строительства нового производственного комплекса на пять тысяч квадратных метров составит около 1 миллиарда рублей. Таким образом ИКМЗ сможет расширить объем поставок продукции своим контрагентам, среди которых холдинги «Алмаз — Антей», «Тактическое ракетное вооружение», Росатом. Одновременно с «ИКМЗ» на второй площадке «Титановой долине» — «Уктус» — начинает реализовывать проект компания «КМЗ Эйр». По словам Дмитрия Ионина, занимающего также должность председателя совета директоров особой экономической зоны, предприятие будет производить тягодутьевые машины, обеспечивающие приток и удаление воздуха из котлов и печей. С открытием новых производств в регионе появится 140 рабочих мест.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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