Власти ХМАО упростили процедуру получения жилья для коренных народов Севера

22 декабря 2023 в 13:58 Размер текста - 17 +

В ХМАО упростили порядок предоставления субсидий на жилье для коренных народов Севера Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В ХМАО для коренных народов Севера упростили порядок предоставления субсидий, которые можно потратить на строительство или покупку жилья. Теперь жителям округа, имеющим право на такую субсидию, не нужно подавать дополнительное заявление. Постановление приняли на заседании Правительства, сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югра».



«Уведомления о праве на получение денежных средств будут направлены Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры в соответствии со списком участников. Субсидию можно использовать на приобретение или строительство жилья, а также как первоначальный взнос по ипотеке или на погашение ипотечной задолженности», — говорится в сообщении.



Нововведение коснется семей, которые встали на учет по программе «Развитие жилищной среды» до 31 декабря 2014 года. Господдержка осуществляется за счет средств бюджета ХМАО.

В ХМАО для коренных народов Севера упростили порядок предоставления субсидий, которые можно потратить на строительство или покупку жилья. Теперь жителям округа, имеющим право на такую субсидию, не нужно подавать дополнительное заявление. Постановление приняли на заседании Правительства, сообщил telegram-канал «Стройкомплекс Югра». «Уведомления о праве на получение денежных средств будут направлены Департаментом строительства и жилищно-коммунального комплекса Югры в соответствии со списком участников. Субсидию можно использовать на приобретение или строительство жилья, а также как первоначальный взнос по ипотеке или на погашение ипотечной задолженности», — говорится в сообщении. Нововведение коснется семей, которые встали на учет по программе «Развитие жилищной среды» до 31 декабря 2014 года. Господдержка осуществляется за счет средств бюджета ХМАО.