21 декабря 2023

В ХМАО силовики задержали подозреваемых в хищении трубопровода. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка Евгения Куйвашева в Каменск-Уральский и Сухой Лог. Коммунальная авария, трубы, трубопровод
Злоумышленники похитили 650 метров трубопровода Фото:

В Лангепасе полиция при содействии Росгвардия задержали подозреваемых в хищении трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО в своем telegram-канале.

«Злоумышленники по предварительному сговору сфальсифицировали документы о праве собственности на участок нефтепровода. В результате им удалось похитить 650 метров трубопровода диаметром 53 сантиметра и весом более 62 тонн», — сообщает пресс-служба УМВД.

Злоумышленники с помощью спецтехники откопали, демонтировали и вывезли с территории месторождения часть трубопровода. Законному владельцу нанесен ущерб на сумму свыше миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить мужчину, похитившего более сотни тонн нефти. Предварительный ущерб от действий подозреваемого оценивается в три миллиона рублей.

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В Лангепасе полиция при содействии Росгвардия задержали подозреваемых в хищении трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО в своем telegram-канале. «Злоумышленники по предварительному сговору сфальсифицировали документы о праве собственности на участок нефтепровода. В результате им удалось похитить 650 метров трубопровода диаметром 53 сантиметра и весом более 62 тонн», — сообщает пресс-служба УМВД. Злоумышленники с помощью спецтехники откопали, демонтировали и вывезли с территории месторождения часть трубопровода. Законному владельцу нанесен ущерб на сумму свыше миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить мужчину, похитившего более сотни тонн нефти. Предварительный ущерб от действий подозреваемого оценивается в три миллиона рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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