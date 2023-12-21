В Лангепасе полиция при содействии Росгвардия задержали подозреваемых в хищении трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО в своем telegram-канале.
«Злоумышленники по предварительному сговору сфальсифицировали документы о праве собственности на участок нефтепровода. В результате им удалось похитить 650 метров трубопровода диаметром 53 сантиметра и весом более 62 тонн», — сообщает пресс-служба УМВД.
Злоумышленники с помощью спецтехники откопали, демонтировали и вывезли с территории месторождения часть трубопровода. Законному владельцу нанесен ущерб на сумму свыше миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество».
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить мужчину, похитившего более сотни тонн нефти. Предварительный ущерб от действий подозреваемого оценивается в три миллиона рублей.
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