В ХМАО силовики задержали подозреваемых в хищении трубопровода. Видео

22 декабря 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Злоумышленники похитили 650 метров трубопровода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Лангепасе полиция при содействии Росгвардия задержали подозреваемых в хищении трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО в своем telegram-канале. «Злоумышленники по предварительному сговору сфальсифицировали документы о праве собственности на участок нефтепровода. В результате им удалось похитить 650 метров трубопровода диаметром 53 сантиметра и весом более 62 тонн», — сообщает пресс-служба УМВД. Злоумышленники с помощью спецтехники откопали, демонтировали и вывезли с территории месторождения часть трубопровода. Законному владельцу нанесен ущерб на сумму свыше миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить мужчину, похитившего более сотни тонн нефти. Предварительный ущерб от действий подозреваемого оценивается в три миллиона рублей.

В Лангепасе полиция при содействии Росгвардия задержали подозреваемых в хищении трубопровода. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по ХМАО в своем telegram-канале. «Злоумышленники по предварительному сговору сфальсифицировали документы о праве собственности на участок нефтепровода. В результате им удалось похитить 650 метров трубопровода диаметром 53 сантиметра и весом более 62 тонн», — сообщает пресс-служба УМВД. Злоумышленники с помощью спецтехники откопали, демонтировали и вывезли с территории месторождения часть трубопровода. Законному владельцу нанесен ущерб на сумму свыше миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО будут судить мужчину, похитившего более сотни тонн нефти. Предварительный ущерб от действий подозреваемого оценивается в три миллиона рублей.