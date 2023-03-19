В ХМАО будут судить мужчину, похитившего более сотни тонн нефти

Полиция ХМАО направила в суд уголовное дело в отношении местного жителя, который подозревается в хищении более 100 тонн нефти. Об этом URA.RU сообщили в окружном управлении МВД.
«Установлено, что злоумышленник в июле 2022 года путем несанкционированного подключения к напорному нефтепроводу, расположенному в районе 183 километра автодороги „Сургут-Нижневартовск“ осуществлял откачку нефти. От места врезки она перегонялась посредством проложенного по земле шланга. Похищенное закачивалось в цистерны автомобилей», — сообщили в ведомстве.
Предварительный ущерб от действий подозреваемого оценивается в 3 миллиона рублей. Общее количество похищенной нефти составляет более 126 тонн нефти.
Ранее URA.RU сообщало, что трое жителей ХМАО украли больше сотни тонн нефти. Правоохранители считают, что злоумышленникам удалось похитить более 125 тонн.
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