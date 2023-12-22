Район Екатеринбурга остался без света

На Уралмаше в Екатеринбурге без света остались 80 домов
© Служба новостей «URA.RU»
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На Уралмаше произошла авария на электросетях (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге 80 домов остались без света на Уралмаше из-за аварии на сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».

«Там зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети. 80 домов остались без света на Уралмаше», — пояснили в организации.

Бригады энергетиков уже приступили к восстановлению электричества. Они выдвинули резервные источники электроснабжения, чтобы быстрее закончить работы, пояснили в организации.

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В Екатеринбурге 80 домов остались без света на Уралмаше из-за аварии на сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал». «Там зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети. 80 домов остались без света на Уралмаше», — пояснили в организации. Бригады энергетиков уже приступили к восстановлению электричества. Они выдвинули резервные источники электроснабжения, чтобы быстрее закончить работы, пояснили в организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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