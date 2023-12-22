Район Екатеринбурга остался без света

На Уралмаше произошла авария на электросетях (архивное фото)
В Екатеринбурге 80 домов остались без света на Уралмаше из-за аварии на сетях. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Россети Урал».
«Там зафиксировано локальное технологическое нарушение в распределительной сети. 80 домов остались без света на Уралмаше», — пояснили в организации.
Бригады энергетиков уже приступили к восстановлению электричества. Они выдвинули резервные источники электроснабжения, чтобы быстрее закончить работы, пояснили в организации.
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