22 декабря 2023

Юрист рассказал, чем грозит неосторожный запуск салютов

Адвокат Кудряшов: наказание за неосторожный запуск фейерверков зависит от ущерба
© Служба новостей «URA.RU»
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Салют. Тюмень, салют
За неудачный запуск салюта может грозить до пяти лет лишения свободы Фото:

За неосторожное обращение с фейерверками и салютами можно понести уголовную ответственность. Об этом рассказал адвокат Константин Кудряшов.

«Например, если в результате неудачного запуска фейерверка или последовавшего пожара пострадавшие получат тяжкие телесные повреждения (или в случае летального исхода), то виновников происшествия привлекут по статье 218 УК РФ, за что грозит до 5 лет лишения свободы», — сказал Кудряшов «Газете.Ru». Он добавил, если ущерб имуществу из-за неудачного запуска салюта превысит 250 тысяч рублей, человека могут обвинить по статье 168 УК РФ. В таком случае после возмещения ущерба чаще всего дела прекращают без наказания.

Ранее депутаты Госдумы РФ выступили за запрет запуска фейерверков в новогоднюю ночь в общественных местах и рядом с жилыми домами, а также за полный запрет использования праздничной пиротехники в приграничных с Украиной регионах. Депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов также призвал не забывать, что «проходит специальная военная операция».

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За неосторожное обращение с фейерверками и салютами можно понести уголовную ответственность. Об этом рассказал адвокат Константин Кудряшов. «Например, если в результате неудачного запуска фейерверка или последовавшего пожара пострадавшие получат тяжкие телесные повреждения (или в случае летального исхода), то виновников происшествия привлекут по статье 218 УК РФ, за что грозит до 5 лет лишения свободы», — сказал Кудряшов «Газете.Ru». Он добавил, если ущерб имуществу из-за неудачного запуска салюта превысит 250 тысяч рублей, человека могут обвинить по статье 168 УК РФ. В таком случае после возмещения ущерба чаще всего дела прекращают без наказания. Ранее депутаты Госдумы РФ выступили за запрет запуска фейерверков в новогоднюю ночь в общественных местах и рядом с жилыми домами, а также за полный запрет использования праздничной пиротехники в приграничных с Украиной регионах. Депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов также призвал не забывать, что «проходит специальная военная операция».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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