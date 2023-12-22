Юрист рассказал, чем грозит неосторожный запуск салютов

Адвокат Кудряшов: наказание за неосторожный запуск фейерверков зависит от ущерба

23 декабря 2023 в 08:00 Размер текста - 17 +

За неудачный запуск салюта может грозить до пяти лет лишения свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU За неосторожное обращение с фейерверками и салютами можно понести уголовную ответственность. Об этом рассказал адвокат Константин Кудряшов. «Например, если в результате неудачного запуска фейерверка или последовавшего пожара пострадавшие получат тяжкие телесные повреждения (или в случае летального исхода), то виновников происшествия привлекут по статье 218 УК РФ, за что грозит до 5 лет лишения свободы», — сказал Кудряшов « Газете.Ru ». Он добавил, если ущерб имуществу из-за неудачного запуска салюта превысит 250 тысяч рублей, человека могут обвинить по статье 168 УК РФ. В таком случае после возмещения ущерба чаще всего дела прекращают без наказания. Ранее депутаты Госдумы РФ выступили за запрет запуска фейерверков в новогоднюю ночь в общественных местах и рядом с жилыми домами, а также за полный запрет использования праздничной пиротехники в приграничных с Украиной регионах. Депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов также призвал не забывать, что «проходит специальная военная операция».

За неосторожное обращение с фейерверками и салютами можно понести уголовную ответственность. Об этом рассказал адвокат Константин Кудряшов. «Например, если в результате неудачного запуска фейерверка или последовавшего пожара пострадавшие получат тяжкие телесные повреждения (или в случае летального исхода), то виновников происшествия привлекут по статье 218 УК РФ, за что грозит до 5 лет лишения свободы», — сказал Кудряшов «Газете.Ru». Он добавил, если ущерб имуществу из-за неудачного запуска салюта превысит 250 тысяч рублей, человека могут обвинить по статье 168 УК РФ. В таком случае после возмещения ущерба чаще всего дела прекращают без наказания. Ранее депутаты Госдумы РФ выступили за запрет запуска фейерверков в новогоднюю ночь в общественных местах и рядом с жилыми домами, а также за полный запрет использования праздничной пиротехники в приграничных с Украиной регионах. Депутат от ЛДПР, председатель комитета ГД по соцполитике Ярослав Нилов также призвал не забывать, что «проходит специальная военная операция».