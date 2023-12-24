В Челябинске открылось 13 лыжных трасс

В Челябинске больше лыжных трасс находится в городском бору и на озере Смолино

25 декабря 2023 в 10:59 Размер текста - 17 +

Больше всего трасс открылось в парке Гагарина Фото: Денис Моргунов © URA.RU Челябинцы смогут покататься на 13 лыжных трассах города, наибольшее их количество расположено в городском бору, у стадиона «Инга». Об этом на аппаратном совещании 25 декабря рассказал замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев. «В городе подготовили лыжные трассы в 13 местах города. Больше всего — в парке Гагарина, есть в городском бору, у стадиона „Инга“, на первом озере и на Смолино. Приглашаем челябинцев для активного проведения времени на свежем воздухе», — сообщил Авдеев. В целом покататься лыжных трассах можно будет в «плодушке», никольской роще, экопарке, «пионерских горках», городском и каштанском бору. Также трассы расположены у озера Смолино, шершневского водохранилища и у первого озера. Кроме того Авдеев отметил, на данный момент залито 69 уличных кортов. До конца недели планируют залить остальные. Всего этой зимой в городе появится 91 хоккейных корт. На данный момент их появлению немного мешает погода, близкая к нулевым показателям.

Челябинцы смогут покататься на 13 лыжных трассах города, наибольшее их количество расположено в городском бору, у стадиона «Инга». Об этом на аппаратном совещании 25 декабря рассказал замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев. «В городе подготовили лыжные трассы в 13 местах города. Больше всего — в парке Гагарина, есть в городском бору, у стадиона „Инга“, на первом озере и на Смолино. Приглашаем челябинцев для активного проведения времени на свежем воздухе», — сообщил Авдеев. В целом покататься лыжных трассах можно будет в «плодушке», никольской роще, экопарке, «пионерских горках», городском и каштанском бору. Также трассы расположены у озера Смолино, шершневского водохранилища и у первого озера. Кроме того Авдеев отметил, на данный момент залито 69 уличных кортов. До конца недели планируют залить остальные. Всего этой зимой в городе появится 91 хоккейных корт. На данный момент их появлению немного мешает погода, близкая к нулевым показателям.