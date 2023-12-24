24 декабря 2023
23 декабря 2023

В Челябинске открылось 13 лыжных трасс

В Челябинске больше лыжных трасс находится в городском бору и на озере Смолино
© Служба новостей «URA.RU»
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Больше всего трасс открылось в парке Гагарина Фото:

Челябинцы смогут покататься на 13 лыжных трассах города, наибольшее их количество расположено в городском бору, у стадиона «Инга». Об этом на аппаратном совещании 25 декабря рассказал замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев.

«В городе подготовили лыжные трассы в 13 местах города. Больше всего — в парке Гагарина, есть в городском бору, у стадиона „Инга“, на первом озере и на Смолино. Приглашаем челябинцев для активного проведения времени на свежем воздухе», — сообщил Авдеев.

В целом покататься лыжных трассах можно будет в «плодушке», никольской роще, экопарке, «пионерских горках», городском и каштанском бору. Также трассы расположены у озера Смолино, шершневского водохранилища и у первого озера.

Кроме того Авдеев отметил, на данный момент залито 69 уличных кортов. До конца недели планируют залить остальные. Всего этой зимой в городе появится 91 хоккейных корт. На данный момент их появлению немного мешает погода, близкая к нулевым показателям.

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Челябинцы смогут покататься на 13 лыжных трассах города, наибольшее их количество расположено в городском бору, у стадиона «Инга». Об этом на аппаратном совещании 25 декабря рассказал замглавы города по социальному развитию Сергей Авдеев. «В городе подготовили лыжные трассы в 13 местах города. Больше всего — в парке Гагарина, есть в городском бору, у стадиона „Инга“, на первом озере и на Смолино. Приглашаем челябинцев для активного проведения времени на свежем воздухе», — сообщил Авдеев. В целом покататься лыжных трассах можно будет в «плодушке», никольской роще, экопарке, «пионерских горках», городском и каштанском бору. Также трассы расположены у озера Смолино, шершневского водохранилища и у первого озера. Кроме того Авдеев отметил, на данный момент залито 69 уличных кортов. До конца недели планируют залить остальные. Всего этой зимой в городе появится 91 хоккейных корт. На данный момент их появлению немного мешает погода, близкая к нулевым показателям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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