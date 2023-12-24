В Сургуте открылась вторая резиденция Деда Мороза. Фото

25 декабря 2023 в 12:22 Размер текста - 17 +

В сургутском горнолыжном комплексе «Каменный мыс» открылась резиденция Деда Мороза Фото: Сергей Русанов © URA.RU (фото из архива) В преддверии новогодних праздников в Сургуте открылась вторая резиденция Деда Мороза. Усадьба расположена на территории горнолыжного комплекса «Каменный мыс».



«Резиденция будет работать по выходным и праздничным дням», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте горнолыжного комплекса. Посетителям предлагают побывать на новогоднем игровом представлении и написать письмо Деду Морозу.



Еще одна резиденция Деда Мороза работает в Сургуте по улице 30 лет Победы. Встретиться с главным новогодним волшебником могут и жители Сургутского района. Усадьба расположена в поселке Белый Яр по улице Кедровая. А в Мегионе экологический парк «Югра» приглашает познакомиться с хантыйским Дедом Морозом Йахли-Ики и феей Миснэ. Гостей встречают национальными угощениями.



Ранее URA.RU сообщало, что за новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки жителям ХМАО придется заплатить от 1 000 до 10 000 рублей. Самое дорогое поздравление в Сургуте обойдется минимум в 10 тысяч рублей. В Сургуте открылась резиденция Деда Мороза на территории горнолыжного комплекса «Каменный мыс» Фото: skikm.ru

В преддверии новогодних праздников в Сургуте открылась вторая резиденция Деда Мороза. Усадьба расположена на территории горнолыжного комплекса «Каменный мыс». «Резиденция будет работать по выходным и праздничным дням», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте горнолыжного комплекса. Посетителям предлагают побывать на новогоднем игровом представлении и написать письмо Деду Морозу. Еще одна резиденция Деда Мороза работает в Сургуте по улице 30 лет Победы. Встретиться с главным новогодним волшебником могут и жители Сургутского района. Усадьба расположена в поселке Белый Яр по улице Кедровая. А в Мегионе экологический парк «Югра» приглашает познакомиться с хантыйским Дедом Морозом Йахли-Ики и феей Миснэ. Гостей встречают национальными угощениями. Ранее URA.RU сообщало, что за новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки жителям ХМАО придется заплатить от 1 000 до 10 000 рублей. Самое дорогое поздравление в Сургуте обойдется минимум в 10 тысяч рублей.