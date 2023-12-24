24 декабря 2023
23 декабря 2023

В Сургуте открылась вторая резиденция Деда Мороза. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поезд Деда Мороза. Пермь, поезд деда мороза, вагон деда мороза
В сургутском горнолыжном комплексе «Каменный мыс» открылась резиденция Деда Мороза Фото:

В преддверии новогодних праздников в Сургуте открылась вторая резиденция Деда Мороза. Усадьба расположена на территории горнолыжного комплекса «Каменный мыс».

«Резиденция будет работать по выходным и праздничным дням», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте горнолыжного комплекса. Посетителям предлагают побывать на новогоднем игровом представлении и написать письмо Деду Морозу.

Еще одна резиденция Деда Мороза работает в Сургуте по улице 30 лет Победы. Встретиться с главным новогодним волшебником могут и жители Сургутского района. Усадьба расположена в поселке Белый Яр по улице Кедровая. А в Мегионе экологический парк «Югра» приглашает познакомиться с хантыйским Дедом Морозом Йахли-Ики и феей Миснэ. Гостей встречают национальными угощениями.

Ранее URA.RU сообщало, что за новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки жителям ХМАО придется заплатить от 1 000 до 10 000 рублей. Самое дорогое поздравление в Сургуте обойдется минимум в 10 тысяч рублей.

В Сургуте открылась резиденция Деда Мороза на территории горнолыжного комплекса «Каменный мыс»
В Сургуте открылась резиденция Деда Мороза на территории горнолыжного комплекса «Каменный мыс»
Фото:

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В преддверии новогодних праздников в Сургуте открылась вторая резиденция Деда Мороза. Усадьба расположена на территории горнолыжного комплекса «Каменный мыс». «Резиденция будет работать по выходным и праздничным дням», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте горнолыжного комплекса. Посетителям предлагают побывать на новогоднем игровом представлении и написать письмо Деду Морозу. Еще одна резиденция Деда Мороза работает в Сургуте по улице 30 лет Победы. Встретиться с главным новогодним волшебником могут и жители Сургутского района. Усадьба расположена в поселке Белый Яр по улице Кедровая. А в Мегионе экологический парк «Югра» приглашает познакомиться с хантыйским Дедом Морозом Йахли-Ики и феей Миснэ. Гостей встречают национальными угощениями. Ранее URA.RU сообщало, что за новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки жителям ХМАО придется заплатить от 1 000 до 10 000 рублей. Самое дорогое поздравление в Сургуте обойдется минимум в 10 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...