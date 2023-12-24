Мэр из ХМАО введет особый режим для спасателей в новогодние праздники

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин подписал постановление о введении режима повышенной готовности для спасателей с 29 декабря. Власти района сообщили, что усиленные меры безопасности будут действовать до 9 января.
«29 декабря в 17 часов на территории Нижневартовского района начнет действовать режим повышенной готовности, который продлится до окончания новогодних выходных. 9 января в 9 утра режим будет снят», — сообщает официальный сайт властей Нижневартовского района.
На время действия особого режима службы ГО и ЧС приведут в повышенную готовность. Главы населенных пунктов и госучреждения проведут дополнительные инструктажи, примут меры для обеспечения безопасности жителей. Коммунальные службы проверят исправность объектов, организуют работу аварийных бригад. Также меры безопасности усилят в Крещенские праздники — с 17 по 20 января.
Ранее URA.RU писало, что глава Нижневартовского района ХМАО объявил режим повышенной готовности из-за морозов. Telegram-канал муниципалитета сообщил, что мэр подписал постановление, которому должны следовать все ведомства.
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