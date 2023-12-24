24 декабря 2023
23 декабря 2023

Мэр из ХМАО введет особый режим для спасателей в новогодние праздники

© Служба новостей «URA.RU»
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Учения МЧС в здании областной больницы. Курган, мчс, спасатели мчс, учения мчс, областная больница
Режим повышенной готовности в Нижневартовском районе будет действовать с 29 декабря по 9 января и с 17 по 20 января Фото:

Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин подписал постановление о введении режима повышенной готовности для спасателей с 29 декабря. Власти района сообщили, что усиленные меры безопасности будут действовать до 9 января.

«29 декабря в 17 часов на территории Нижневартовского района начнет действовать режим повышенной готовности, который продлится до окончания новогодних выходных. 9 января в 9 утра режим будет снят», — сообщает официальный сайт властей Нижневартовского района.

На время действия особого режима службы ГО и ЧС приведут в повышенную готовность. Главы населенных пунктов и госучреждения проведут дополнительные инструктажи, примут меры для обеспечения безопасности жителей. Коммунальные службы проверят исправность объектов, организуют работу аварийных бригад. Также меры безопасности усилят в Крещенские праздники — с 17 по 20 января.

Ранее URA.RU писало, что глава Нижневартовского района ХМАО объявил режим повышенной готовности из-за морозов. Telegram-канал муниципалитета сообщил, что мэр подписал постановление, которому должны следовать все ведомства.

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Глава Нижневартовского района ХМАО Борис Саломатин подписал постановление о введении режима повышенной готовности для спасателей с 29 декабря. Власти района сообщили, что усиленные меры безопасности будут действовать до 9 января. «29 декабря в 17 часов на территории Нижневартовского района начнет действовать режим повышенной готовности, который продлится до окончания новогодних выходных. 9 января в 9 утра режим будет снят», — сообщает официальный сайт властей Нижневартовского района. На время действия особого режима службы ГО и ЧС приведут в повышенную готовность. Главы населенных пунктов и госучреждения проведут дополнительные инструктажи, примут меры для обеспечения безопасности жителей. Коммунальные службы проверят исправность объектов, организуют работу аварийных бригад. Также меры безопасности усилят в Крещенские праздники — с 17 по 20 января. Ранее URA.RU писало, что глава Нижневартовского района ХМАО объявил режим повышенной готовности из-за морозов. Telegram-канал муниципалитета сообщил, что мэр подписал постановление, которому должны следовать все ведомства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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