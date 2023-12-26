В Чкаловском районе Екатеринбурга пропал 35-летний Тимур Акаев. Его местонахождение неизвестно с 24 декабря. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».
«Помогите найти человека! Пропал Тимур Акаев, 35 лет. Чкаловский район. С 24 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».
Приметы мужчины: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы и карие глаза. Был одет в светло-бежевую куртку, черные штаны и ярко-желтые кроссовки.
Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга: 8 (904) 544-72-24.
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото: сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте», https://vk.com/im?sel=-155601607&w=wall-67871781_38994
В Чкаловском районе Екатеринбурга пропал 35-летний Тимур Акаев. Его местонахождение неизвестно с 24 декабря. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Тимур Акаев, 35 лет. Чкаловский район. С 24 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы и карие глаза. Был одет в светло-бежевую куртку, черные штаны и ярко-желтые кроссовки. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга: 8 (904) 544-72-24.