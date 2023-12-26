26 декабря 2023

В Екатеринбурге второй день ищут 35-летнего мужчину. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пропавший мужчина может находиться в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:

В Чкаловском районе Екатеринбурга пропал 35-летний Тимур Акаев. Его местонахождение неизвестно с 24 декабря. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт».

«Помогите найти человека! Пропал Тимур Акаев, 35 лет. Чкаловский район. С 24 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте».

Приметы мужчины: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы и карие глаза. Был одет в светло-бежевую куртку, черные штаны и ярко-желтые кроссовки.

Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга: 8 (904) 544-72-24.

Ориентировка на пропавшего мужчину
Ориентировка на пропавшего мужчину
Фото:

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В Чкаловском районе Екатеринбурга пропал 35-летний Тимур Акаев. Его местонахождение неизвестно с 24 декабря. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «ЛизаАлерт». «Помогите найти человека! Пропал Тимур Акаев, 35 лет. Чкаловский район. С 24 декабря 2023 года его местонахождение неизвестно. Может находиться в вашем районе», — пишет сообщество «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Свердловской области» соцсети «ВКонтакте». Приметы мужчины: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, темно-русые короткие волосы и карие глаза. Был одет в светло-бежевую куртку, черные штаны и ярко-желтые кроссовки. Любые сведения о его местонахождении можно сообщить по горячей линии: 8 (800) 700-54-52 либо по телефону 112. Также можно обратиться по номеру инфорга: 8 (904) 544-72-24.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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