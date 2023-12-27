Суд отказался арестовать счета челябинских VIP-чиновников на 1 млрд рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося Агентства инвестиционного развития Челябинской области не смог добиться ареста счетов 11 бывших членов наблюдательного совета АИР, включая экс-губернатора, двух его замов и действующих чиновников. Арбитражный суд Челябинской области не стал рассматривать его заявление, следует из картотеки дел.
«Оставить заявление конкурсного управляющего должника Пивоварова Алексея Алексеевича о принятии обеспечительных мер, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) автономной некоммерческой организации „Агентство инвестиционного развития Челябинской области“ без движения. Предложить заявителю в срок не позднее 25 января 2024 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения», — говорится в документе (имеется в распоряжении редакции URA.RU).
Как следует из материалов дела, речь идет о попытке привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам АИР экс-губернатора Бориса Дубровского, бывших вице-губернаторов Руслана Гаттарова и Евгения Тефтелева, бизнес-омбудсмена области Александра Гончарова, а также Сергея Смольникова, Николая Дейнеко, Михайловича, Олега Дубровина, Федора Дегтярева, Анатолия Лобко, Константина Захарова и Алексея Бобова. В общей сложности речь идет примерно об 1 млрд рублей. Поводом для отказа стало то, что заявитель не уплатил установленную госпошлину и не представил доказательств, что на расчетных счетах агентства нет средств для ее уплаты.
Правительство региона создало АИР в 2013 году для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации. Далее само агентство обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной, ее конкурсным управляющим был назначен Алексей Пивоваров. В ноябре он обратился в суд, требуя взыскать с челябинского правительства в конкурсную массу АИР (из которой затем должны быть полностью или частично погашены долги агентства) более 1 млрд рублей.
Также по требованию Пивоварова суд арестовал 131 квартиру, которую правительство области предоставило актерам и сотрудникам театров оперы и драмы в Челябинске. Квартиры чиновникам в результате длительных судебных разбирательств удалось отстоять.
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