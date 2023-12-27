Суд отказался арестовать счета челябинских VIP-чиновников на 1 млрд рублей

Иск управляющего АИР к челябинскому экс-губернатору Дубровскому не приняли

28 декабря 2023 в 13:46 Размер текста - 17 +

Суд не стал рассматривать заявление по формальным основаниям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Конкурсный управляющий обанкротившегося Агентства инвестиционного развития Челябинской области не смог добиться ареста счетов 11 бывших членов наблюдательного совета АИР, включая экс-губернатора, двух его замов и действующих чиновников. Арбитражный суд Челябинской области не стал рассматривать его заявление, следует из картотеки дел. «Оставить заявление конкурсного управляющего должника Пивоварова Алексея Алексеевича о принятии обеспечительных мер, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) автономной некоммерческой организации „Агентство инвестиционного развития Челябинской области“ без движения. Предложить заявителю в срок не позднее 25 января 2024 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения», — говорится в документе (имеется в распоряжении редакции URA.RU). Как следует из материалов дела, речь идет о попытке привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам АИР экс-губернатора Бориса Дубровского, бывших вице-губернаторов Руслана Гаттарова и Евгения Тефтелева, бизнес-омбудсмена области Александра Гончарова, а также Сергея Смольникова, Николая Дейнеко, Михайловича, Олега Дубровина, Федора Дегтярева, Анатолия Лобко, Константина Захарова и Алексея Бобова. В общей сложности речь идет примерно об 1 млрд рублей. Поводом для отказа стало то, что заявитель не уплатил установленную госпошлину и не представил доказательств, что на расчетных счетах агентства нет средств для ее уплаты. Правительство региона создало АИР в 2013 году для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации. Далее само агентство обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной, ее конкурсным управляющим был назначен Алексей Пивоваров. В ноябре он обратился в суд, требуя взыскать с челябинского правительства в конкурсную массу АИР (из которой затем должны быть полностью или частично погашены долги агентства) более 1 млрд рублей. Также по требованию Пивоварова суд арестовал 131 квартиру, которую правительство области предоставило актерам и сотрудникам театров оперы и драмы в Челябинске. Квартиры чиновникам в результате длительных судебных разбирательств удалось отстоять. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Конкурсный управляющий обанкротившегося Агентства инвестиционного развития Челябинской области не смог добиться ареста счетов 11 бывших членов наблюдательного совета АИР, включая экс-губернатора, двух его замов и действующих чиновников. Арбитражный суд Челябинской области не стал рассматривать его заявление, следует из картотеки дел. «Оставить заявление конкурсного управляющего должника Пивоварова Алексея Алексеевича о принятии обеспечительных мер, в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) автономной некоммерческой организации „Агентство инвестиционного развития Челябинской области“ без движения. Предложить заявителю в срок не позднее 25 января 2024 года устранить обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения», — говорится в документе (имеется в распоряжении редакции URA.RU). Как следует из материалов дела, речь идет о попытке привлечь к субсидиарной ответственности по обязательствам АИР экс-губернатора Бориса Дубровского, бывших вице-губернаторов Руслана Гаттарова и Евгения Тефтелева, бизнес-омбудсмена области Александра Гончарова, а также Сергея Смольникова, Николая Дейнеко, Михайловича, Олега Дубровина, Федора Дегтярева, Анатолия Лобко, Константина Захарова и Алексея Бобова. В общей сложности речь идет примерно об 1 млрд рублей. Поводом для отказа стало то, что заявитель не уплатил установленную госпошлину и не представил доказательств, что на расчетных счетах агентства нет средств для ее уплаты. Правительство региона создало АИР в 2013 году для привлечения инвестиций. В мае 2020 года в агентстве прошли обыски, а в сентябре ФНС добилась ареста счетов организации. Далее само агентство обратилось в суд с заявлением о своем банкротстве. В июле 2022 года организацию признали финансово несостоятельной, ее конкурсным управляющим был назначен Алексей Пивоваров. В ноябре он обратился в суд, требуя взыскать с челябинского правительства в конкурсную массу АИР (из которой затем должны быть полностью или частично погашены долги агентства) более 1 млрд рублей. Также по требованию Пивоварова суд арестовал 131 квартиру, которую правительство области предоставило актерам и сотрудникам театров оперы и драмы в Челябинске. Квартиры чиновникам в результате длительных судебных разбирательств удалось отстоять.