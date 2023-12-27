Челябинцы в 2023 году коттеджи стали предпочитать садовым участкам с домиком

В Челябинске в 2023 году спрос на дачи снизился более чем на 10%

28 декабря 2023 в 16:50 Размер текста - 17 +

В Челябинске в 2023 году снизился спрос на садовые участки с домиком Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинской области в декабре 2023 года по сравнению с 2022 годом спрос на дачи снизился на 10%, при этом на 7% у горожан вырос интерес к частным домам. Стоимость коттеджей в регионе в среднем выросла до 1,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области в 2023 году спрос на коттеджи вырос на 7%, а ценник в среднем поднялся до 1,7 млн рублей. При этом интерес к садовым участкам с домиком снизился на 10%», — сообщили в пресс-службе. Как отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин, в структуре предложения загородной недвижимости в Челябинской области, как и в целом по России, дома продолжают занимать подавляющую долю рынка, которая в 2023 году еще немного выросла — до 77%. При этом средняя площадь коттеджей в 2023 году в среднем увеличилась на 6% — с 80 до 85 квадратных метров. В целом по России самые большие дома на продажу расположены в Дагестане и Московской области, их площадь составляет 150 и 140 квадратов соответственно, а самые компактные объекты находятся в Кировской области со средней площадью 55 квадратных метров.

В Челябинской области в декабре 2023 года по сравнению с 2022 годом спрос на дачи снизился на 10%, при этом на 7% у горожан вырос интерес к частным домам. Стоимость коттеджей в регионе в среднем выросла до 1,7 млн рублей, сообщили в пресс-службе «Авито Недвижимость». «В Челябинской области в 2023 году спрос на коттеджи вырос на 7%, а ценник в среднем поднялся до 1,7 млн рублей. При этом интерес к садовым участкам с домиком снизился на 10%», — сообщили в пресс-службе. Как отметил руководитель направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Хахулин, в структуре предложения загородной недвижимости в Челябинской области, как и в целом по России, дома продолжают занимать подавляющую долю рынка, которая в 2023 году еще немного выросла — до 77%. При этом средняя площадь коттеджей в 2023 году в среднем увеличилась на 6% — с 80 до 85 квадратных метров. В целом по России самые большие дома на продажу расположены в Дагестане и Московской области, их площадь составляет 150 и 140 квадратов соответственно, а самые компактные объекты находятся в Кировской области со средней площадью 55 квадратных метров.