В список доверенных лиц Путина попали пятеро свердловчан

29 декабря 2023 в 00:49 Размер текста - 17 +

Владимир Путин баллотируется как самовыдвиженец Фото: Владимир Андреев © URA.RU В список доверенных лиц президента РФ Владимира Путина на мартовских выборах попали пятеро свердловчан, в их числе глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский, который входил в инициативную группу по выдвижению Путина. Фамилии указаны в постановлении Центризбиркома. Путина на этих выборах будут представлять в общей сложности 346 общественно-политических деятелей. Список наиболее известных из них URA.RU публиковало ранее. Помимо Симановского, от Свердловской области там модельер Дмитрий Шишкин (создатель понравившегося Кремлю бренда Putin Team), член региональной Общественной палаты, командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина (невестка легендарного писателя Владислава Крапивина, который умер в 2020-м), замдиректора областного медколледжа Евгений Дайнес (участник волонтерских акций в Донбассе). Также в списке Александр Школьник — директор Центрального музея Великой Отечественной войны, бывший сенатор от Свердловской области (2008—2009 гг.), перебравшийся в Москву еще в начале 1990-х и построивший успешную карьеру на федеральном ТВ и в органах госвласти. Выборы президента РФ пройдут 15—17 марта. Путин баллотируется как самовыдвиженец. Ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.

В список доверенных лиц президента РФ Владимира Путина на мартовских выборах попали пятеро свердловчан, в их числе глава компании «Сима-ленд» Андрей Симановский, который входил в инициативную группу по выдвижению Путина. Фамилии указаны в постановлении Центризбиркома. Путина на этих выборах будут представлять в общей сложности 346 общественно-политических деятелей. Список наиболее известных из них URA.RU публиковало ранее. Помимо Симановского, от Свердловской области там модельер Дмитрий Шишкин (создатель понравившегося Кремлю бренда Putin Team), член региональной Общественной палаты, командор отряда «Каравелла» Лариса Крапивина (невестка легендарного писателя Владислава Крапивина, который умер в 2020-м), замдиректора областного медколледжа Евгений Дайнес (участник волонтерских акций в Донбассе). Также в списке Александр Школьник — директор Центрального музея Великой Отечественной войны, бывший сенатор от Свердловской области (2008—2009 гг.), перебравшийся в Москву еще в начале 1990-х и построивший успешную карьеру на федеральном ТВ и в органах госвласти. Выборы президента РФ пройдут 15—17 марта. Путин баллотируется как самовыдвиженец. Ему необходимо собрать не менее 300 тысяч подписей.