Медведев назвал три основные цели СВО на Украине

Медведев: СВО продолжится до разоружения украинских войск

28 декабря 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

По словам Медведева, еще одной целью СВО является отказ Киева от режима неонацизма Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Основными целями России в спецоперации на Украине в 2024 году являются разоружение ВСУ и смещение правящего бандеровского режима. Третья цель — отказ Украины от неонацистской идеологии. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также назвал Одессу, Киев и другие города русскими. «Спецоперация продолжится, ее целью останется разоружение украинских войск. <…> Смещение правящего бандеровского режима — <…> важнейшая и неизбежная цель», — заявил Медведев на канале . Он добавил, что еще одной целью СВО станет отказ Украины от неонацистской идеологии. А также он назвал такие города, как Днепропетровск, Николаев, Киев, Одесса и Харьков и многие другие, русскими. По его словам, они пока промаркированы на картах желто-голубым цветом. В 2023 году главной целью России в спецоперации было отражение контрнаступлений украинской армии. Начальник Генштаба РФ, первый замминистра обороны, генерал армии Валерий Герасимов уточнил, что основной костяк ВСУ состоит из бригад, которые оснащены западным оружием. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, определяющим фактором этого года в успехе ВС РФ стали создание эффективной системы обороны. А также надежность и результативность военной техники России, решительные действия военных и высокая боеспособность всех подразделений, передает RT. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Основными целями России в спецоперации на Украине в 2024 году являются разоружение ВСУ и смещение правящего бандеровского режима. Третья цель — отказ Украины от неонацистской идеологии. Об этом сообщил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он также назвал Одессу, Киев и другие города русскими. «Спецоперация продолжится, ее целью останется разоружение украинских войск. <…> Смещение правящего бандеровского режима — <…> важнейшая и неизбежная цель», — заявил Медведев на канале. Он добавил, что еще одной целью СВО станет отказ Украины от неонацистской идеологии. А также он назвал такие города, как Днепропетровск, Николаев, Киев, Одесса и Харьков и многие другие, русскими. По его словам, они пока промаркированы на картах желто-голубым цветом. В 2023 году главной целью России в спецоперации было отражение контрнаступлений украинской армии. Начальник Генштаба РФ, первый замминистра обороны, генерал армии Валерий Герасимов уточнил, что основной костяк ВСУ состоит из бригад, которые оснащены западным оружием. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, определяющим фактором этого года в успехе ВС РФ стали создание эффективной системы обороны. А также надежность и результативность военной техники России, решительные действия военных и высокая боеспособность всех подразделений, передает RT.