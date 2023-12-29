В Троицке Челябинской области при очистке главной городской площади от последствий снегопада техника снесла Вечный огонь. В пресс-службе городской мэрии URA.RU заявили, что монумент будет восстановлен.
«В настоящий момент обслуживающая организация проводит обследование и анализ повреждений. После этого будут определены сроки восстановительных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Троицка.
Монумент Вечный огонь расположен в Сквере памяти на центральной площади города. На фото после инцидента видно, что его снес трактор вместе со слоем снега. По данным синоптиков, за 26—27 декабря в регионе выпало больше месячной нормы осадков.
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