В Троицке при расчистке снега снесли Вечный огонь. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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9 мая. Курган, огонь, 9 мая, вечный огонь
Монумент оказался под слоем снега Фото:

В Троицке Челябинской области при очистке главной городской площади от последствий снегопада техника снесла Вечный огонь. В пресс-службе городской мэрии URA.RU заявили, что монумент будет восстановлен.

«В настоящий момент обслуживающая организация проводит обследование и анализ повреждений. После этого будут определены сроки восстановительных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Троицка.

Монумент Вечный огонь расположен в Сквере памяти на центральной площади города. На фото после инцидента видно, что его снес трактор вместе со слоем снега. По данным синоптиков, за 26—27 декабря в регионе выпало больше месячной нормы осадков.

Монумент не заметили при уборке снега
Монумент не заметили при уборке снега

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В Троицке Челябинской области при очистке главной городской площади от последствий снегопада техника снесла Вечный огонь. В пресс-службе городской мэрии URA.RU заявили, что монумент будет восстановлен. «В настоящий момент обслуживающая организация проводит обследование и анализ повреждений. После этого будут определены сроки восстановительных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Троицка. Монумент Вечный огонь расположен в Сквере памяти на центральной площади города. На фото после инцидента видно, что его снес трактор вместе со слоем снега. По данным синоптиков, за 26—27 декабря в регионе выпало больше месячной нормы осадков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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