В Троицке при расчистке снега снесли Вечный огонь. Фото

29 декабря 2023 в 17:25 Размер текста - 17 +

Монумент оказался под слоем снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Троицке Челябинской области при очистке главной городской площади от последствий снегопада техника снесла Вечный огонь. В пресс-службе городской мэрии URA.RU заявили, что монумент будет восстановлен. «В настоящий момент обслуживающая организация проводит обследование и анализ повреждений. После этого будут определены сроки восстановительных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Троицка. Монумент Вечный огонь расположен в Сквере памяти на центральной площади города. На фото после инцидента видно, что его снес трактор вместе со слоем снега. По данным синоптиков, за 26—27 декабря в регионе выпало больше месячной нормы осадков. Монумент не заметили при уборке снега Сайт администрации города Троицка

В Троицке Челябинской области при очистке главной городской площади от последствий снегопада техника снесла Вечный огонь. В пресс-службе городской мэрии URA.RU заявили, что монумент будет восстановлен. «В настоящий момент обслуживающая организация проводит обследование и анализ повреждений. После этого будут определены сроки восстановительных работ», — сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии Троицка. Монумент Вечный огонь расположен в Сквере памяти на центральной площади города. На фото после инцидента видно, что его снес трактор вместе со слоем снега. По данным синоптиков, за 26—27 декабря в регионе выпало больше месячной нормы осадков.