В Магнитогорске ищут родных скончавшейся в маршрутке пассажирки

29 декабря 2023 в 18:39 Размер текста - 17 +

Женщина скончалась в маршрутном такси Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разыскивают родственников скончавшейся пассажирки. Об этом сообщили очевидцы. «Только что умерла женщина в маршрутке Кондрахина Нина И. Телефона при себе не было, все пассажиры отреагировали быстро, подъехали к поликлинике, вызвали скорую, но спасти ее не удалось. Родственники, найдитесь!», — рассказала участница сообщества Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте«Ирина О. Женщина уточнила, что на вид погибшей более 65 лет. Она была одета в синюю куртку и пушистую белую шапку, носила очки. У нее найден пропуск в садовое товарищество «Металлург-2». URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Магнитогорску, где попросили время для уточнения информации.

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разыскивают родственников скончавшейся пассажирки. Об этом сообщили очевидцы. «Только что умерла женщина в маршрутке Кондрахина Нина И. Телефона при себе не было, все пассажиры отреагировали быстро, подъехали к поликлинике, вызвали скорую, но спасти ее не удалось. Родственники, найдитесь!», — рассказала участница сообщества Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте«Ирина О. Женщина уточнила, что на вид погибшей более 65 лет. Она была одета в синюю куртку и пушистую белую шапку, носила очки. У нее найден пропуск в садовое товарищество «Металлург-2». URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Магнитогорску, где попросили время для уточнения информации.