В Магнитогорске ищут родных скончавшейся в маршрутке пассажирки

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разыскивают родственников скончавшейся пассажирки. Об этом сообщили очевидцы.
«Только что умерла женщина в маршрутке Кондрахина Нина И. Телефона при себе не было, все пассажиры отреагировали быстро, подъехали к поликлинике, вызвали скорую, но спасти ее не удалось. Родственники, найдитесь!», — рассказала участница сообщества Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте«Ирина О.
Женщина уточнила, что на вид погибшей более 65 лет. Она была одета в синюю куртку и пушистую белую шапку, носила очки. У нее найден пропуск в садовое товарищество «Металлург-2». URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Магнитогорску, где попросили время для уточнения информации.
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