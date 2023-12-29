В Магнитогорске ищут родных скончавшейся в маршрутке пассажирки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Повседневная жизнь. Москва, остановка, автобус, общественный транспорт, пассажиры, маршрутка
Женщина скончалась в маршрутном такси Фото:

В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разыскивают родственников скончавшейся пассажирки. Об этом сообщили очевидцы.

«Только что умерла женщина в маршрутке Кондрахина Нина И. Телефона при себе не было, все пассажиры отреагировали быстро, подъехали к поликлинике, вызвали скорую, но спасти ее не удалось. Родственники, найдитесь!», — рассказала участница сообщества Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте«Ирина О.

Женщина уточнила, что на вид погибшей более 65 лет. Она была одета в синюю куртку и пушистую белую шапку, носила очки. У нее найден пропуск в садовое товарищество «Металлург-2». URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Магнитогорску, где попросили время для уточнения информации.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Магнитогорске, втором по величине городе Челябинской области, разыскивают родственников скончавшейся пассажирки. Об этом сообщили очевидцы. «Только что умерла женщина в маршрутке Кондрахина Нина И. Телефона при себе не было, все пассажиры отреагировали быстро, подъехали к поликлинике, вызвали скорую, но спасти ее не удалось. Родственники, найдитесь!», — рассказала участница сообщества Черное&Белое Магнитогорск» в соцсети «ВКонтакте«Ирина О. Женщина уточнила, что на вид погибшей более 65 лет. Она была одета в синюю куртку и пушистую белую шапку, носила очки. У нее найден пропуск в садовое товарищество «Металлург-2». URA.RU направило запрос в пресс-службу УМВД по Магнитогорску, где попросили время для уточнения информации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...