Тайский капитан катера, на котором погибла девочка из РФ, был под амфетамином

У капитана катера Наттавута Вонгвилая при прохождении теста на наркотики был обнаружен амфетамин. Но конкретное вещество еще предстоит узнать. Ранее это судно потерпело крушение в Таиланде. Жертвой стала пятилетняя россиянка. Об этом сообщает Bankok Post.
«Первоначальный тест Наттавута Вонгвилая, 41-летнего водителя лодки, обнаружил вещество в категории амфетамина», — передает издание. Отмечается, что еще предстоит определить конкретное вещество. Такой же тест прошел дежурный скоростного катера «Апирак». Результаты ожидаются.
Ранее сообщалось, что 31 декабря 2023 года около таиландского острова Пхукет потерпел крушение катер. Он столкнулся со скалами. Погибла россиянка и еще шесть граждан РФ пострадали. Капитан катера получил травмы различной степени тяжести. Отмечается, что погибшей оказалась пятилетняя девочка, передает RT.
У капитана катера Наттавута Вонгвилая при прохождении теста на наркотики был обнаружен амфетамин. Но конкретное вещество еще предстоит узнать. Ранее это судно потерпело крушение в Таиланде. Жертвой стала пятилетняя россиянка. Об этом сообщает Bankok Post. «Первоначальный тест Наттавута Вонгвилая, 41-летнего водителя лодки, обнаружил вещество в категории амфетамина», — передает издание. Отмечается, что еще предстоит определить конкретное вещество. Такой же тест прошел дежурный скоростного катера «Апирак». Результаты ожидаются. Ранее сообщалось, что 31 декабря 2023 года около таиландского острова Пхукет потерпел крушение катер. Он столкнулся со скалами. Погибла россиянка и еще шесть граждан РФ пострадали. Капитан катера получил травмы различной степени тяжести. Отмечается, что погибшей оказалась пятилетняя девочка, передает RT.