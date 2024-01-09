Бастрыкин взял на контроль проверку о невыдаче лекарств челябинскому инвалиду

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Бастрыкин заинтересовался информацией об инвалиде, оставшемся без лекарств Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по информации о ненадлежащем обеспечении лекарствами инвалида из Южноуральска Челябинской области. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем лекарственном обеспечении инвалида второй группы из Южноуральска. Сообщается, что мужчина состоит на учете, но не получает препараты несколько месяцев. Такие же трудности испытывают и другие пациенты», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что по поручению Бастрыкина руководитель СУ СК России по области Петр Решетников обязан доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Ситуация находится на контроле центрального аппарата ведомства.

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Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по информации о ненадлежащем обеспечении лекарствами инвалида из Южноуральска Челябинской области. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе ведомства. «Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем лекарственном обеспечении инвалида второй группы из Южноуральска. Сообщается, что мужчина состоит на учете, но не получает препараты несколько месяцев. Такие же трудности испытывают и другие пациенты», — сообщили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что по поручению Бастрыкина руководитель СУ СК России по области Петр Решетников обязан доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Ситуация находится на контроле центрального аппарата ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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