Бастрыкин взял на контроль проверку о невыдаче лекарств челябинскому инвалиду

Бастрыкин заинтересовался информацией об инвалиде, оставшемся без лекарств Фото: Следственный комитет РФ

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад о проверке по информации о ненадлежащем обеспечении лекарствами инвалида из Южноуральска Челябинской области. Об этом 9 января сообщили в пресс-службе ведомства.

«Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации о ненадлежащем лекарственном обеспечении инвалида второй группы из Южноуральска. Сообщается, что мужчина состоит на учете, но не получает препараты несколько месяцев. Такие же трудности испытывают и другие пациенты», — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что по поручению Бастрыкина руководитель СУ СК России по области Петр Решетников обязан доложить о ходе и результатах процессуальной проверки. Ситуация находится на контроле центрального аппарата ведомства.