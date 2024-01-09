Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отсутствия горячей воды у пермяков

10 января 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Глава СКР Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию пермяков с отсутствием горячей воды Фото: Следственный комитет РФ Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за того, что жители Нытвы (Пермский край) вынуждены ежегодно жить без горячей воды с мая по сентябрь. Также Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и результатах. «Жители многоквартирного дома в Нытве обратились в приемную Бастрыкина в соцсети „ВКонтакте“. Они пожаловались на то, что с 2011 года вынуждены с мая по сентябрь жить без горячего водоснабжения, потому что в этот период отключена газовая котельная. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сложившейся ситуации», — сообщили в информационном центре СК РФ. Отмечается, что ранее пермское управление СКР проводило проверку по факту нарушения прав жителей многоквартирного дома. Бастрыкин затребовал у руководителя пермского управления Дениса Головкина доклад о результатах расследования после возбуждения уголовного дела. Исполнение поручения председателя СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за того, что жители Нытвы (Пермский край) вынуждены ежегодно жить без горячей воды с мая по сентябрь. Также Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и результатах. «Жители многоквартирного дома в Нытве обратились в приемную Бастрыкина в соцсети „ВКонтакте“. Они пожаловались на то, что с 2011 года вынуждены с мая по сентябрь жить без горячего водоснабжения, потому что в этот период отключена газовая котельная. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сложившейся ситуации», — сообщили в информационном центре СК РФ. Отмечается, что ранее пермское управление СКР проводило проверку по факту нарушения прав жителей многоквартирного дома. Бастрыкин затребовал у руководителя пермского управления Дениса Головкина доклад о результатах расследования после возбуждения уголовного дела. Исполнение поручения председателя СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.