09 января 2024

Бастрыкин поручил возбудить дело из-за отсутствия горячей воды у пермяков

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ Александр Бастрыкин. stock, бастрыкин александр,  stock
Глава СКР Александр Бастрыкин вмешался в ситуацию пермяков с отсутствием горячей воды Фото:

Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за того, что жители Нытвы (Пермский край) вынуждены ежегодно жить без горячей воды с мая по сентябрь. Также Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и результатах.

«Жители многоквартирного дома в Нытве обратились в приемную Бастрыкина в соцсети „ВКонтакте“. Они пожаловались на то, что с 2011 года вынуждены с мая по сентябрь жить без горячего водоснабжения, потому что в этот период отключена газовая котельная. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сложившейся ситуации», — сообщили в информационном центре СК РФ.

Отмечается, что ранее пермское управление СКР проводило проверку по факту нарушения прав жителей многоквартирного дома. Бастрыкин затребовал у руководителя пермского управления Дениса Головкина доклад о результатах расследования после возбуждения уголовного дела. Исполнение поручения председателя СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

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Глава СКР Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело из-за того, что жители Нытвы (Пермский край) вынуждены ежегодно жить без горячей воды с мая по сентябрь. Также Бастрыкин затребовал доклад о ходе расследования и результатах. «Жители многоквартирного дома в Нытве обратились в приемную Бастрыкина в соцсети „ВКонтакте“. Они пожаловались на то, что с 2011 года вынуждены с мая по сентябрь жить без горячего водоснабжения, потому что в этот период отключена газовая котельная. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи со сложившейся ситуации», — сообщили в информационном центре СК РФ. Отмечается, что ранее пермское управление СКР проводило проверку по факту нарушения прав жителей многоквартирного дома. Бастрыкин затребовал у руководителя пермского управления Дениса Головкина доклад о результатах расследования после возбуждения уголовного дела. Исполнение поручения председателя СКР поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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