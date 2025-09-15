В Перми продаются площади бывшего кинотеатра, в честь которого названа остановка

Первый этаж бывшего пермского кинотеатра «Темп» продается за 22 млн рублей
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
В бывшем здании кинотеатра сейчас находится магазин
В бывшем здании кинотеатра сейчас находится магазин Фото:

В микрорайоне Заостровка Дзержинского района Перми продается первый этаж бывшего кинотеатра «Темп». Стоимость актива — 22 млн рублей.

«Продается торговая площадь — первый этаж двухэтажного здания. Находится на первой линии у дороги. Общая площадь — 386 квадратных метров. Стоимость — 22 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.

Кинотеатр «Темп» был построен в 1950-е годы. В помещении в настоящее время находится арендатор — магазин федеральной торговой сети. Рядом со зданием бывшего учреждения культуры до сих пор находится остановка автобусов с его названием.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми на продажу выставлено здание кинотеатра «Октябрь». Стоимость бизнеса владелец оценил в 260 млн рублей. В 2018 и 2021 годах надзорные органы выносили распоряжения о его закрытии. В здании находился детский развлекательный центр. В настоящее время оно все еще выставлено на продажу.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В микрорайоне Заостровка Дзержинского района Перми продается первый этаж бывшего кинотеатра «Темп». Стоимость актива — 22 млн рублей. «Продается торговая площадь — первый этаж двухэтажного здания. Находится на первой линии у дороги. Общая площадь — 386 квадратных метров. Стоимость — 22 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений. Кинотеатр «Темп» был построен в 1950-е годы. В помещении в настоящее время находится арендатор — магазин федеральной торговой сети. Рядом со зданием бывшего учреждения культуры до сих пор находится остановка автобусов с его названием. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми на продажу выставлено здание кинотеатра «Октябрь». Стоимость бизнеса владелец оценил в 260 млн рублей. В 2018 и 2021 годах надзорные органы выносили распоряжения о его закрытии. В здании находился детский развлекательный центр. В настоящее время оно все еще выставлено на продажу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...