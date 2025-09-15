В Перми продаются площади бывшего кинотеатра, в честь которого названа остановка

В микрорайоне Заостровка Дзержинского района Перми продается первый этаж бывшего кинотеатра «Темп». Стоимость актива — 22 млн рублей.
«Продается торговая площадь — первый этаж двухэтажного здания. Находится на первой линии у дороги. Общая площадь — 386 квадратных метров. Стоимость — 22 млн рублей», — сообщается на сайте бесплатных объявлений.
Кинотеатр «Темп» был построен в 1950-е годы. В помещении в настоящее время находится арендатор — магазин федеральной торговой сети. Рядом со зданием бывшего учреждения культуры до сих пор находится остановка автобусов с его названием.
Ранее URA.RU сообщало о том, что в Перми на продажу выставлено здание кинотеатра «Октябрь». Стоимость бизнеса владелец оценил в 260 млн рублей. В 2018 и 2021 годах надзорные органы выносили распоряжения о его закрытии. В здании находился детский развлекательный центр. В настоящее время оно все еще выставлено на продажу.
