В ХМАО судебный пристав перепутал должника с другим человеком и взыскал деньги

В Пыть-Яхе судебный пристав перепутал должника с другим человеком и незаконно взыскал с него деньги. Прокурор города Вадим Аленкин потребовал от УФССП устранить нарушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Судебным приставом в рамках исполнительного производства в результате ошибочной идентификации должника с гражданина незаконно взысканы денежные средства. Прокурор города внес представление в адрес руководителя УФССП России по ХМАО-Югре, потребовав устранить допущенные нарушения», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Заявитель после вмешательства ведомства получил свои деньги.
Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура встала на защиту пенсионерки из ХМАО, лишившейся субсидии. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск.
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