09 января 2024

В ХМАО судебный пристав перепутал должника с другим человеком и взыскал деньги

© Служба новостей «URA.RU»
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Краевое отделение ФССП. Пермь, долги, судебный пристав, фссп, шеврон фссп
Судебный пристав по ошибке взыскал деньги не с того человека Фото:

В Пыть-Яхе судебный пристав перепутал должника с другим человеком и незаконно взыскал с него деньги. Прокурор города Вадим Аленкин потребовал от УФССП устранить нарушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

«Судебным приставом в рамках исполнительного производства в результате ошибочной идентификации должника с гражданина незаконно взысканы денежные средства. Прокурор города внес представление в адрес руководителя УФССП России по ХМАО-Югре, потребовав устранить допущенные нарушения», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Заявитель после вмешательства ведомства получил свои деньги.

Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура встала на защиту пенсионерки из ХМАО, лишившейся субсидии. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск.

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В Пыть-Яхе судебный пристав перепутал должника с другим человеком и незаконно взыскал с него деньги. Прокурор города Вадим Аленкин потребовал от УФССП устранить нарушения, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. «Судебным приставом в рамках исполнительного производства в результате ошибочной идентификации должника с гражданина незаконно взысканы денежные средства. Прокурор города внес представление в адрес руководителя УФССП России по ХМАО-Югре, потребовав устранить допущенные нарушения», — сообщает пресс-служба прокуратуры. Заявитель после вмешательства ведомства получил свои деньги. Ранее URA.RU сообщало, что прокуратура встала на защиту пенсионерки из ХМАО, лишившейся субсидии. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил иск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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