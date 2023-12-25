25 декабря 2023

Прокуратура встала на защиту пенсионерки из ХМАО, лишившейся субсидии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Суд. Тюмень, прокурор, судебное заседание, суд
Прокуратура ради защиты пенсионерки обратилась в суд Фото:

Прокуратура встала на защиту пенсионерки из ХМАО, которой «Агентство социального благополучия населения» отказало в субсидии на оплату жилья.

«Заявительница-пенсионер обратилась в казенное учреждение „Агентство социального благополучия населения“ с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Однако ей было неправомерно отказано в назначении субсидии. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на учреждение обязанности по выплате субсидии», — сообщили в ведомстве.

Суд согласился с доводами прокуратуры и полностью удовлетворил иск. «Агентство социального благополучия населения» обязали начислить выплаты женщине.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура защитила жителя от произвола судебного пристава. Он наложил арест на участок. Который не принадлежал должнику.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Прокуратура встала на защиту пенсионерки из ХМАО, которой «Агентство социального благополучия населения» отказало в субсидии на оплату жилья. «Заявительница-пенсионер обратилась в казенное учреждение „Агентство социального благополучия населения“ с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Однако ей было неправомерно отказано в назначении субсидии. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на учреждение обязанности по выплате субсидии», — сообщили в ведомстве. Суд согласился с доводами прокуратуры и полностью удовлетворил иск. «Агентство социального благополучия населения» обязали начислить выплаты женщине. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура защитила жителя от произвола судебного пристава. Он наложил арест на участок. Который не принадлежал должнику.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...