Прокуратура встала на защиту пенсионерки из ХМАО, лишившейся субсидии

Прокуратура встала на защиту пенсионерки из ХМАО, которой «Агентство социального благополучия населения» отказало в субсидии на оплату жилья.
«Заявительница-пенсионер обратилась в казенное учреждение „Агентство социального благополучия населения“ с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Однако ей было неправомерно отказано в назначении субсидии. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на учреждение обязанности по выплате субсидии», — сообщили в ведомстве.
Суд согласился с доводами прокуратуры и полностью удовлетворил иск. «Агентство социального благополучия населения» обязали начислить выплаты женщине.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура защитила жителя от произвола судебного пристава. Он наложил арест на участок. Который не принадлежал должнику.
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