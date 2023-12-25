Прокуратура встала на защиту пенсионерки из ХМАО, лишившейся субсидии

26 декабря 2023 в 11:48 Размер текста - 17 +

Прокуратура ради защиты пенсионерки обратилась в суд Фото: Денис Моргунов © URA.RU Прокуратура встала на защиту пенсионерки из ХМАО, которой «Агентство социального благополучия населения» отказало в субсидии на оплату жилья. «Заявительница-пенсионер обратилась в казенное учреждение „Агентство социального благополучия населения“ с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Однако ей было неправомерно отказано в назначении субсидии. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на учреждение обязанности по выплате субсидии», — сообщили в ведомстве. Суд согласился с доводами прокуратуры и полностью удовлетворил иск. «Агентство социального благополучия населения» обязали начислить выплаты женщине. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура защитила жителя от произвола судебного пристава. Он наложил арест на участок. Который не принадлежал должнику.

Прокуратура встала на защиту пенсионерки из ХМАО, которой «Агентство социального благополучия населения» отказало в субсидии на оплату жилья. «Заявительница-пенсионер обратилась в казенное учреждение „Агентство социального благополучия населения“ с заявлением о предоставлении субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Однако ей было неправомерно отказано в назначении субсидии. Прокурор обратился в суд с исковым заявлением о возложении на учреждение обязанности по выплате субсидии», — сообщили в ведомстве. Суд согласился с доводами прокуратуры и полностью удовлетворил иск. «Агентство социального благополучия населения» обязали начислить выплаты женщине. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО прокуратура защитила жителя от произвола судебного пристава. Он наложил арест на участок. Который не принадлежал должнику.