Бизнесвумен из Екатеринбурга не продали духи в Таиланде из-за гражданства РФ

Владелице салонов красоты CHOCO в Екатеринбурге Алене Шаламовой не продали брендовые духи в Таиланде, потому что она родом из России. Своей историей девушка поделилась в социальных сетях.
«Только что я обрадовалась, что тут в Бангкоке огромный дьюти-фри, где есть все бренды. Пришла в Louis Vuitton купить себе духи и нам отказали в покупке, потому что мы из России и летим в Россию. Это, конечно, было очень унизительно», — рассказала Алена.
Ранее в Екатеринбурге прошла премия портала «Моменты». На ней определяли тех, кто внес вклад в развитие столицы Урала. Среди победителей оказался салон Шаламовой — CHOCO признали лучшим бьюти-бизнесом.
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