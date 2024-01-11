Бизнесвумен из Екатеринбурга не продали духи в Таиланде из-за гражданства РФ

Владелице салонов CHOCO в Екатеринбурге не продали духи, потому что она русская

11 января 2024 в 16:49 Размер текста - 17 +

В Louis Vuitton объяснили, что не продают вещи россиянам Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Владелице салонов красоты CHOCO в Екатеринбурге Алене Шаламовой не продали брендовые духи в Таиланде, потому что она родом из России. Своей историей девушка поделилась в социальных сетях. «Только что я обрадовалась, что тут в Бангкоке огромный дьюти-фри, где есть все бренды. Пришла в Louis Vuitton купить себе духи и нам отказали в покупке, потому что мы из России и летим в Россию. Это, конечно, было очень унизительно», — рассказала Алена. Ранее в Екатеринбурге прошла премия портала «Моменты». На ней определяли тех, кто внес вклад в развитие столицы Урала. Среди победителей оказался салон Шаламовой — CHOCO признали лучшим бьюти-бизнесом.

Владелице салонов красоты CHOCO в Екатеринбурге Алене Шаламовой не продали брендовые духи в Таиланде, потому что она родом из России. Своей историей девушка поделилась в социальных сетях. «Только что я обрадовалась, что тут в Бангкоке огромный дьюти-фри, где есть все бренды. Пришла в Louis Vuitton купить себе духи и нам отказали в покупке, потому что мы из России и летим в Россию. Это, конечно, было очень унизительно», — рассказала Алена. Ранее в Екатеринбурге прошла премия портала «Моменты». На ней определяли тех, кто внес вклад в развитие столицы Урала. Среди победителей оказался салон Шаламовой — CHOCO признали лучшим бьюти-бизнесом.