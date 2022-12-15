В Екатеринбурге выбрали лучших представителей бизнеса города

В Екатеринбурге подвели итоги премии портала «Моменты»

После премии гости отправили на after-party в бар Bla bla bar Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Екатеринбурге выбрали тех, кто внес вклад в развитие столицы Урала, в рамках премии портала «Моменты». Фаворитов определяли представители редакции, эксперты бизнеса и сами горожане с 24 октября по 25 ноября. О том, кто вошел в топ, сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

Победителей выбирали в 14 номинациях. Лауреатов награждали на одной из самых популярных площадок Екатеринбурга — в «Синара Центре».

Гастрооткрытием года стал ресторан OVO izakaya. Лучшие виды на город, по мнению экспертов, открывались в этому году с террасы заведения Pushkina 4. Фаворитом среди загородных клубов стала «Белая лошадь». Релакс и SPA-процедуры участники голосования предпочитали получать в «Баден-Баден Уктус», а создавать фигуру мечты в этом году — в фитнес-клубе Encore.

Лучшим бьюти-бизнесом был признан салон Choco. Лучшие тусовки в 2022 году проходили в Double Grill&Bar. Ресторатором года стала Евгения Левандовская, бизнесом года — сеть магазинов «Жизньмарт», местом силы — ресторан «Большой грузинский». Также эксперты определили среди номинантов тех, кто стал влиятельным в своей сфере и в медиа. Человеком года назван владелец «Сушкофф» и «Жизньмарта» Иван Зайченко. Героем портала «Моменты», о котором говорили в 2022 году, стал шеф-повар ресторанов Scuba, «Леонардо, дай пиццы» Вячеслав Бондин. Наибольший вклад в развитие города внесла Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Лучшим блогером признана Марина Филатова.

В состав жюри входили значимые люди города: чемпион мира по ралли «Дакар» Сергей Карякин, владелец БЦ «Высоцкий» Андрей Гавриловский, генеральный партнер сети магазинов «Жизньмарт» Евгения Грамотеева, управляющий директор дивизиона Екатеринбург УБРиР Денис Бабушкин, шоумен Дмитрий Табуев, гастрообозреватель Лилия Низамова, pr-менеджер «Моментов» Евгений Орлов, главный редактор портала Ольга Осокина и другие. Также за претендентов могли голосовать и екатеринбуржцы.