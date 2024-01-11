Мизулина заявила о новых жертвах мошенничества блогера Улановой

12 января 2024 в 02:39 Размер текста - 17 +

Команда Екатерины Мизулиной направила в СКР 191 жалобу на блогера Уланову Фото: Георгий Бергал © URA.RU Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина получила 191 новых обращений по поводу мошеннических схем блогера и основательницы «Уланова-бюро» из Екатеринбурга Екатерины Улановой. Об этом Мизулина рассказал в своем telegram-канале. «Многие обращаются по поводу блогерши Екатерины Улановой, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). <…> Несмотря на то, что уголовное дело дело на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина, блогер и ее супруг продолжают мошеннические действия в соцсетях. Люди пытаются вернуть потерянные средства. В настоящий момент мы получили 191 обращение», — пишет Мизулина. Все материалы направлены в СКР. Массовые жалобы россиян на «Уланова-бюро» появились в сентябре 2023 года. Люди жаловались на долгую задержку оплаченных товаров. По словам Улановой, заявления не отражают реальную работу компании. На сторону потребителей встал Роспотребнадзор, который уже подал групповой иск к блогеру. Прокуратура требовала отправить женщину и ее мужа в СИЗО, но в конце концов их не стали заключать под стражу. Глава «Лиги безопасности» известна своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она неоднократно была замечена в составлении жалоб на различных публичных деятелей. В частности, Мизулина направляла иск в суд на телеведущую Анастасию Ивлееву, которая устроила «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор». После вечеринки звезды массово начали лишаться доходов. На сторону Ивлеевой и гостей встали российские адвокаты, подчеркнув, что они не нарушали законодательство. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава «Лиги безопасного интернета» и член Общественной палаты России Екатерина Мизулина получила 191 новых обращений по поводу мошеннических схем блогера и основательницы «Уланова-бюро» из Екатеринбурга Екатерины Улановой. Об этом Мизулина рассказал в своем telegram-канале. «Многие обращаются по поводу блогерши Екатерины Улановой, в отношении которой ранее было возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). <…> Несмотря на то, что уголовное дело дело на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина, блогер и ее супруг продолжают мошеннические действия в соцсетях. Люди пытаются вернуть потерянные средства. В настоящий момент мы получили 191 обращение», — пишет Мизулина. Все материалы направлены в СКР. Массовые жалобы россиян на «Уланова-бюро» появились в сентябре 2023 года. Люди жаловались на долгую задержку оплаченных товаров. По словам Улановой, заявления не отражают реальную работу компании. На сторону потребителей встал Роспотребнадзор, который уже подал групповой иск к блогеру. Прокуратура требовала отправить женщину и ее мужа в СИЗО, но в конце концов их не стали заключать под стражу. Глава «Лиги безопасности» известна своими громкими доносами на российских блогеров и рэперов. Она неоднократно была замечена в составлении жалоб на различных публичных деятелей. В частности, Мизулина направляла иск в суд на телеведущую Анастасию Ивлееву, которая устроила «голую» вечеринку в московском клубе «Мутабор». После вечеринки звезды массово начали лишаться доходов. На сторону Ивлеевой и гостей встали российские адвокаты, подчеркнув, что они не нарушали законодательство.