В ХМАО только треть жителей отметит Старый Новый год

В ХМАО отметить Старый Новый год планирует 34% жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе портала SuperJob.
«Отмечать Старый Новый год планируют 34% жителей Югры. Чаще речь идет не о крупных застольях, а о домашних посиделках», — делится итогами аналитики портал.
Женщины склонны отмечать праздник по старому стилю чаще, чем мужчины. В основном, его готовы встречать респонденты старше 45 лет, объясняя свое желание тем, что это «наша история, которую нельзя забывать». Среди коллег праздник будут встречать всего 3% югорчан.
Ранее URA.RU писало о том, что курганский митрополит поделился историей праздника. Он отметил, что раньше отмечать Новый год было веселее, поскольку рождественский пост заканчивался перед ним.
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