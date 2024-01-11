11 января 2024

В ХМАО только треть жителей отметит Старый Новый год

© Служба новостей «URA.RU»
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Ёлки регионов на ВДНХ. Москва, ёлка хмао
Отметить Новый год по старому стилю готовы только 34% югорчан Фото:

В ХМАО отметить Старый Новый год планирует 34% жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе портала SuperJob.

«Отмечать Старый Новый год планируют 34% жителей Югры. Чаще речь идет не о крупных застольях, а о домашних посиделках», — делится итогами аналитики портал.

Женщины склонны отмечать праздник по старому стилю чаще, чем мужчины. В основном, его готовы встречать респонденты старше 45 лет, объясняя свое желание тем, что это «наша история, которую нельзя забывать». Среди коллег праздник будут встречать всего 3% югорчан.

Ранее URA.RU писало о том, что курганский митрополит поделился историей праздника. Он отметил, что раньше отмечать Новый год было веселее, поскольку рождественский пост заканчивался перед ним.

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В ХМАО отметить Старый Новый год планирует 34% жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе портала SuperJob. «Отмечать Старый Новый год планируют 34% жителей Югры. Чаще речь идет не о крупных застольях, а о домашних посиделках», — делится итогами аналитики портал. Женщины склонны отмечать праздник по старому стилю чаще, чем мужчины. В основном, его готовы встречать респонденты старше 45 лет, объясняя свое желание тем, что это «наша история, которую нельзя забывать». Среди коллег праздник будут встречать всего 3% югорчан. Ранее URA.RU писало о том, что курганский митрополит поделился историей праздника. Он отметил, что раньше отмечать Новый год было веселее, поскольку рождественский пост заканчивался перед ним.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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