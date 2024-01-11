В ХМАО только треть жителей отметит Старый Новый год

12 января 2024 в 13:04 Размер текста - 17 +

Отметить Новый год по старому стилю готовы только 34% югорчан Фото: Георгий Бергал © URA.RU В ХМАО отметить Старый Новый год планирует 34% жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе портала SuperJob. «Отмечать Старый Новый год планируют 34% жителей Югры. Чаще речь идет не о крупных застольях, а о домашних посиделках», — делится итогами аналитики портал. Женщины склонны отмечать праздник по старому стилю чаще, чем мужчины. В основном, его готовы встречать респонденты старше 45 лет, объясняя свое желание тем, что это «наша история, которую нельзя забывать». Среди коллег праздник будут встречать всего 3% югорчан. Ранее URA.RU писало о том, что курганский митрополит поделился историей праздника. Он отметил, что раньше отмечать Новый год было веселее, поскольку рождественский пост заканчивался перед ним.

В ХМАО отметить Старый Новый год планирует 34% жителей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе портала SuperJob. «Отмечать Старый Новый год планируют 34% жителей Югры. Чаще речь идет не о крупных застольях, а о домашних посиделках», — делится итогами аналитики портал. Женщины склонны отмечать праздник по старому стилю чаще, чем мужчины. В основном, его готовы встречать респонденты старше 45 лет, объясняя свое желание тем, что это «наша история, которую нельзя забывать». Среди коллег праздник будут встречать всего 3% югорчан. Ранее URA.RU писало о том, что курганский митрополит поделился историей праздника. Он отметил, что раньше отмечать Новый год было веселее, поскольку рождественский пост заканчивался перед ним.