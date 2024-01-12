На Дальнем Востоке увеличился объем грузоперевозок

Благодаря увеличению количества терминалов на Дальнем Востоке, в регионе увеличился объем грузоперевозок. Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил генеральный директор Российских железных дорог Олег Белозеров.
«Это было достигнуто благодаря тому, что увеличилось количество терминалов с шести до 17 на Дальнем Востоке, где формируются поезда из полувагонов. Вы нам ставили задачу — мы ее решили, и коллеги сейчас подхватили, очень быстро идет формирование. Прирост — плюс 25%», — сказал Белозеров. Его слова
Кроме того, Белозеров сообщил главе о государства, что по инновациям компания сделала новые фитинговые платформы, где размещаются контейнеры под скорость 140 км/ч. Таким образом, они могут идти параллельно с пассажирскими поездами, не нарушая график.
На встрече также речь шла и о развитии транспортных коридоров. Глава РЖД отметил, что все маршруты дают прирост. «Восток — плюс 5% в целом, экспорт — плюс 7%. Отдельно, особняком стоят перевозки с Китаем. Вы обращали внимание, что будет рост товарооборота с Китаем — более 200 млрд. Мы это видим в объеме перевозок», — пояснил он.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.