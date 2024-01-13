ТАСС: перед пожаром на складе Wildberries не сработала сигнализация

Когда на складе Wildberries под Санкт-Петербургом начался крупный пожар, сигнализация не сработала, так как была отключена. Об этом сообщили оперативные службы.
«По предварительным данным, пожарная сигнализация, когда начался пожар, была отключена, так как было неоднократное ложное срабатывание», — сказал представитель служб в разговоре с ТАСС. Кроме того выяснилось, что пострадавший объект официально не был введен в эксплуатацию и даже не числился в Росреестре.
Пожар на складе произошел утром 13 января. Площадь возгорания составила около 75 тысяч квадратных метров. Склад практически полностью разрушен, а все товары — уничтожены. Сумму ущерба предварительно называют от 11 до 15 миллиардов рублей. В МЧС уточнили, что пожар удалось локализовать.
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