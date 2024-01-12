Боец Емельяненко призвал екатеринбуржцев читать Евангелие ежедневно. Фото

13 января 2024 в 18:43 Размер текста - 17 +

Емельяненко стал верующим после 30 лет, до этого времени он воцерковленным не был Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мастер смешанных боевых искусств ММА Федор Емельяненко признался, что каждое утро читает Евангелие. То же самое он посоветовал делать гостям встречи. Она проходила 12 января в Храме на Крови в Екатеринбурге. «Настоящий православный человек — это тот, кто постоянно исповедуется и причащается. В день мы должны читать хотя бы по одной главе Евангелия. Я читаю по утрам», — передает корреспондент URA.RU слова Емельяненко. На этой же встрече с екатеринбуржцами Емельяненко поделился мнением о последнем бое в карьере с действующим чемпионом мира Райаном Бейдером из США. Российский боец проиграл — «и слава богу».

Мастер смешанных боевых искусств ММА Федор Емельяненко признался, что каждое утро читает Евангелие. То же самое он посоветовал делать гостям встречи. Она проходила 12 января в Храме на Крови в Екатеринбурге. «Настоящий православный человек — это тот, кто постоянно исповедуется и причащается. В день мы должны читать хотя бы по одной главе Евангелия. Я читаю по утрам», — передает корреспондент URA.RU слова Емельяненко. На этой же встрече с екатеринбуржцами Емельяненко поделился мнением о последнем бое в карьере с действующим чемпионом мира Райаном Бейдером из США. Российский боец проиграл — «и слава богу».