Емельяненко стал верующим после 30 лет, до этого времени он воцерковленным не был
Мастер смешанных боевых искусств ММА Федор Емельяненко признался, что каждое утро читает Евангелие. То же самое он посоветовал делать гостям встречи. Она проходила 12 января в Храме на Крови в Екатеринбурге.
«Настоящий православный человек — это тот, кто постоянно исповедуется и причащается. В день мы должны читать хотя бы по одной главе Евангелия. Я читаю по утрам», — передает корреспондент URA.RU слова Емельяненко.
На этой же встрече с екатеринбуржцами Емельяненко поделился мнением о последнем бое в карьере с действующим чемпионом мира Райаном Бейдером из США. Российский боец проиграл — «и слава богу».
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