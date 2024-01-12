12 января 2024

Боец Емельяненко призвал екатеринбуржцев читать Евангелие ежедневно. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Емельяненко стал верующим после 30 лет, до этого времени он воцерковленным не был
Емельяненко стал верующим после 30 лет, до этого времени он воцерковленным не был Фото:

Мастер смешанных боевых искусств ММА Федор Емельяненко признался, что каждое утро читает Евангелие. То же самое он посоветовал делать гостям встречи. Она проходила 12 января в Храме на Крови в Екатеринбурге.

«Настоящий православный человек — это тот, кто постоянно исповедуется и причащается. В день мы должны читать хотя бы по одной главе Евангелия. Я читаю по утрам», — передает корреспондент URA.RU слова Емельяненко.

На этой же встрече с екатеринбуржцами Емельяненко поделился мнением о последнем бое в карьере с действующим чемпионом мира Райаном Бейдером из США. Российский боец проиграл — «и слава богу».

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Мастер смешанных боевых искусств ММА Федор Емельяненко признался, что каждое утро читает Евангелие. То же самое он посоветовал делать гостям встречи. Она проходила 12 января в Храме на Крови в Екатеринбурге. «Настоящий православный человек — это тот, кто постоянно исповедуется и причащается. В день мы должны читать хотя бы по одной главе Евангелия. Я читаю по утрам», — передает корреспондент URA.RU слова Емельяненко. На этой же встрече с екатеринбуржцами Емельяненко поделился мнением о последнем бое в карьере с действующим чемпионом мира Райаном Бейдером из США. Российский боец проиграл — «и слава богу».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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