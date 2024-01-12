Боец Емельяненко на встрече в Екатеринбурге: последний бой проиграл — и слава богу

В Екатеринбурге боец Емельяненко поделился мнением о последнем бое с Бейдером

13 января 2024 в 18:02 Размер текста - 17 +

В ближайшее время Емельяненко планирует попробовать себя в боксе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил, что, к счастью, проиграл последний свой бой в карьере ММА. Он этом он рассказал екатеринбуржцами на встрече, которая прошла в Храме на Крови, где побывало URA.RU. «Когда это случилось, у меня, честно, сказать, упал камень с души. Вот говорят: „Бог ММА“. Я такой же человек, я последний бой проиграл — и слава богу. Надо сделать выводы. […] Все мы одинаковые люди, просто кто-то больше работает, кому-то Бог дал поддержку», — заявил Емельяненко. Также он уверен, что некоторым спортсменам полезно уйти непобедимыми, а кому-то — «можно пройти все». Емельяненко провел свой последний бой в феврале 2023 года. Тогда он вышел состязаться с действующим чемпионом мира Райаном Бейдером из США, которому проиграл в первом раунде. За все время российская звезда ММА провел 47 боев, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел шесть поражений.

Известный российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко заявил, что, к счастью, проиграл последний свой бой в карьере ММА. Он этом он рассказал екатеринбуржцами на встрече, которая прошла в Храме на Крови, где побывало URA.RU. «Когда это случилось, у меня, честно, сказать, упал камень с души. Вот говорят: „Бог ММА“. Я такой же человек, я последний бой проиграл — и слава богу. Надо сделать выводы. […] Все мы одинаковые люди, просто кто-то больше работает, кому-то Бог дал поддержку», — заявил Емельяненко. Также он уверен, что некоторым спортсменам полезно уйти непобедимыми, а кому-то — «можно пройти все». Емельяненко провел свой последний бой в феврале 2023 года. Тогда он вышел состязаться с действующим чемпионом мира Райаном Бейдером из США, которому проиграл в первом раунде. За все время российская звезда ММА провел 47 боев, в которых добыл 40 побед (16 нокаутом), а также потерпел шесть поражений.