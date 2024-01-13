Роспотребнадзор опечатал вход во вторую точку закусочной Giro Burger, после посещения которых жители Краснотурьинска (Свердловская область) заболели гепатитом А. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.
«12 января составлен протокол о временном запрете деятельности закусочных „Гиро по адресу Ленинского комсомола,21 и Рюмина1/1“», — сообщили в ведомстве. На двери заведения появилась записка Роспотребнадзора. «Опечатано на основании протокола о временном запрете деятельности. Специалист-эксперт Свердловского отдела Управления Роспотребнадзора Свердловской области», — следует из сообщения.
В Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. Все заболевшие покупали продукцию в местной бургерной. Роспотребнадзор подаст иск в суд на приостановление работы объектов общепита. На происшествие отреагировал мэр города, отметив, что зараженные в больнице. Позже местные жители указали на проверку других заведений города.
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