13 января 2024

В свердловском городе закрыли вторую бургерную из-за вспышки гепатита А. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудник Роспотребнадзора в магазине "Красное и белое". Екатеринбург, проверка качества, роспотребнадзор
Сотрудники Роспотребнадзора опечатали закусочную Фото:

Роспотребнадзор опечатал вход во вторую точку закусочной Giro Burger, после посещения которых жители Краснотурьинска (Свердловская область) заболели гепатитом А. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе надзорного ведомства.

«12 января составлен протокол о временном запрете деятельности закусочных „Гиро по адресу Ленинского комсомола,21 и Рюмина1/1“», — сообщили в ведомстве. На двери заведения появилась записка Роспотребнадзора. «Опечатано на основании протокола о временном запрете деятельности. Специалист-эксперт Свердловского отдела Управления Роспотребнадзора Свердловской области», — следует из сообщения.

В Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. Все заболевшие покупали продукцию в местной бургерной. Роспотребнадзор подаст иск в суд на приостановление работы объектов общепита. На происшествие отреагировал мэр города, отметив, что зараженные в больнице. Позже местные жители указали на проверку других заведений города.

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Роспотребнадзор опечатал вход во вторую точку закусочной Giro Burger, после посещения которых жители Краснотурьинска (Свердловская область) заболели гепатитом А. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе надзорного ведомства. «12 января составлен протокол о временном запрете деятельности закусочных „Гиро по адресу Ленинского комсомола,21 и Рюмина1/1“», — сообщили в ведомстве. На двери заведения появилась записка Роспотребнадзора. «Опечатано на основании протокола о временном запрете деятельности. Специалист-эксперт Свердловского отдела Управления Роспотребнадзора Свердловской области», — следует из сообщения. В Краснотурьинске произошла вспышка гепатита А. Все заболевшие покупали продукцию в местной бургерной. Роспотребнадзор подаст иск в суд на приостановление работы объектов общепита. На происшествие отреагировал мэр города, отметив, что зараженные в больнице. Позже местные жители указали на проверку других заведений города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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