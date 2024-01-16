16 января 2024

Уральского участкового, поругавшегося с МВД, отказались отправлять на экспертизу

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Юрию Золотко. Свердловская область, посёлок Шаля, золотко юрий
Суды по уголовному делу Юрия Золотко продолжаются Фото:
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Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела

Экс-участкового из Шали (Свердловская область) Юрия Золотко, который обвинил начальство в укрывательстве трех трупов в могиле, не стали отправлять на психиатрическую экспертизу. Заявленное ходатайство отозвал следователь, пояснили URA.RU в Шалинском районном суде.

Процесс, на котором решался вопрос об отправке Золотко в медучреждение, прошел 16 января. В начале заседания экс-силовик заявил об отводе судьи — ходатайство было удовлетворено. Процесс продолжил другой судья, но следователь отозвал прошение. В пресс-службе Шалинского райсуда не смогли пояснить, почему силовик сделал это. В СУ СК по Свердловской области от комментариев отказались.

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В конце 2023 года Золотко публично рассказал о могиле с тремя трупами. Он обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. Сотрудники свердловского управления СК организовали проверку. В ведомстве заявили, что информация Золотко не соответствует действительности.

После этого экс-участковый стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в превышении должностных полномочий за эпизоды избиения троих людей. Следователь просил отправить Золотко в СИЗО, но суд поместил его под домашний арест. Подробнее — в сюжете URA.RU.

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Экс-участкового из Шали (Свердловская область) Юрия Золотко, который обвинил начальство в укрывательстве трех трупов в могиле, не стали отправлять на психиатрическую экспертизу. Заявленное ходатайство отозвал следователь, пояснили URA.RU в Шалинском районном суде. Процесс, на котором решался вопрос об отправке Золотко в медучреждение, прошел 16 января. В начале заседания экс-силовик заявил об отводе судьи — ходатайство было удовлетворено. Процесс продолжил другой судья, но следователь отозвал прошение. В пресс-службе Шалинского райсуда не смогли пояснить, почему силовик сделал это. В СУ СК по Свердловской области от комментариев отказались. В конце 2023 года Золотко публично рассказал о могиле с тремя трупами. Он обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. Сотрудники свердловского управления СК организовали проверку. В ведомстве заявили, что информация Золотко не соответствует действительности. После этого экс-участковый стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в превышении должностных полномочий за эпизоды избиения троих людей. Следователь просил отправить Золотко в СИЗО, но суд поместил его под домашний арест. Подробнее — в сюжете URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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