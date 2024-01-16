Опер-герой вступился за свердловского участкового, поругавшегося с МВД

Оперативник Белоконный призвал не рушить жизнь семьи экс-участкового Золотко

17 января 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Юрий Золотко заявлял, что будет отстаивать свою правду Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Экс-силовик обвинил руководство в сокрытии трех трупов и стал фигурантом уголовного дела Бывший оперуполномоченный из Нижнего Тагила Руслан Белоконный встал на сторону экс-участкового из Шали Юрия Золотко, ставшего фигурантом уголовного дела после ссоры с начальством. Белоконный призвал силовиков не рушить жизнь семьи Золотко. «Наверное, ухудшу свое положение перед судом по моему делу, дав комментарий по теме. Узнал об истории Золотко из СМИ, лично не знаком с ним. Хочу призвать коллег не разрушать жизнь семьи Золотко. Там маленький ребенок. Как потом эти силовики будут приходить домой, зная, что Золотко отправили за решетку? Его родные останутся без отца и средств для существования», — ответил Белоконный на вопрос корреспондента URA.RU. Белоконный считает, что дело Золотко может негативно сказаться на работе участковых. «Полицейские будут бояться применять силу к преступникам, когда это просто необходимо. А это их работа», — пояснил оперативник. И добавил, что нельзя объективно относиться к показаниям потерпевших, поскольку они были судимы. «У них есть неприязнь к Золотко. Конечно, они будут ему мстить», — отметил силовик. «Мне жалко участкового Золотко. Выражаю сочувствие его семье. На его месте может оказаться любой полицейский, который поругается с руководством. По мне также поднимали много отказных [материалов], но мне повезло с коллегами», — резюмировал Белоконный. В конце 2023 года Золотко публично рассказал о могиле с тремя трупами. Он обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. Свердловский СК, проведя проверку, назвал заявления участкового ложными. После этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в трех эпизодах избиения людей. Суд отправил силовика под домашний арест. Подробнее о деле Золотко — в сюжете URA.RU. Белоконный известен тем, что раскрыл несколько сложных преступлений. Одним из ярких стало дело об убийстве 16-летнего подростка, которое не могли распутать 17 лет. В свободное время Белоконный в одиночку искал зацепки — и нашел. После этого у него случился конфликт с начальством. Его уволили из структуры МВД, а вскоре против него возбудили уголовное дело — тоже, как и в случае с Золотко, за превышение должностных полномочий. Судебные разбирательства по его делу идут до сих пор. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бывший оперуполномоченный из Нижнего Тагила Руслан Белоконный встал на сторону экс-участкового из Шали Юрия Золотко, ставшего фигурантом уголовного дела после ссоры с начальством. Белоконный призвал силовиков не рушить жизнь семьи Золотко. «Наверное, ухудшу свое положение перед судом по моему делу, дав комментарий по теме. Узнал об истории Золотко из СМИ, лично не знаком с ним. Хочу призвать коллег не разрушать жизнь семьи Золотко. Там маленький ребенок. Как потом эти силовики будут приходить домой, зная, что Золотко отправили за решетку? Его родные останутся без отца и средств для существования», — ответил Белоконный на вопрос корреспондента URA.RU. Белоконный считает, что дело Золотко может негативно сказаться на работе участковых. «Полицейские будут бояться применять силу к преступникам, когда это просто необходимо. А это их работа», — пояснил оперативник. И добавил, что нельзя объективно относиться к показаниям потерпевших, поскольку они были судимы. «У них есть неприязнь к Золотко. Конечно, они будут ему мстить», — отметил силовик. «Мне жалко участкового Золотко. Выражаю сочувствие его семье. На его месте может оказаться любой полицейский, который поругается с руководством. По мне также поднимали много отказных [материалов], но мне повезло с коллегами», — резюмировал Белоконный. В конце 2023 года Золотко публично рассказал о могиле с тремя трупами. Он обвинил начальство шалинской полиции в укрывательстве тел. Свердловский СК, проведя проверку, назвал заявления участкового ложными. После этого против Золотко было возбуждено уголовное дело за превышение должностных полномочий. Его обвинили в трех эпизодах избиения людей. Суд отправил силовика под домашний арест. Подробнее о деле Золотко — в сюжете URA.RU. Белоконный известен тем, что раскрыл несколько сложных преступлений. Одним из ярких стало дело об убийстве 16-летнего подростка, которое не могли распутать 17 лет. В свободное время Белоконный в одиночку искал зацепки — и нашел. После этого у него случился конфликт с начальством. Его уволили из структуры МВД, а вскоре против него возбудили уголовное дело — тоже, как и в случае с Золотко, за превышение должностных полномочий. Судебные разбирательства по его делу идут до сих пор.