Отцу задохнувшейся девочки в Первоуральске не будут предъявлять обвинение

Трагедия произошла 21 января
новость из сюжетаВ Первоуральске в кроватке задохнулся младенец
Отцу девочки из Первоуральска, которая задохнулась под одеялом в своей кроватке, не будут предъявлять обвинение. Об этом URA.RU рассказали в Следственном комитете по Свердловской области.
«Пока идет проверка, мужчине не станут ничего предъявлять», — пояснили в ведомстве. По данным следователей, смерть девочки не носит криминальный характер.
Пятимесячная малышка скончалась дома 21 января. По одной из версий, мужчина накрыл ребенка одеялом, чтобы заглушить плач. К делу подключились СК, прокуратура и полиция. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
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