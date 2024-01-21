21 января 2024

Отцу задохнувшейся девочки в Первоуральске не будут предъявлять обвинение

© Служба новостей «URA.RU»
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Трагедия произошла 21 января
Трагедия произошла 21 января Фото:
новость из сюжета
В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец

Отцу девочки из Первоуральска, которая задохнулась под одеялом в своей кроватке, не будут предъявлять обвинение. Об этом URA.RU рассказали в Следственном комитете по Свердловской области.

«Пока идет проверка, мужчине не станут ничего предъявлять», — пояснили в ведомстве. По данным следователей, смерть девочки не носит криминальный характер.

Пятимесячная малышка скончалась дома 21 января. По одной из версий, мужчина накрыл ребенка одеялом, чтобы заглушить плач. К делу подключились СК, прокуратура и полиция. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

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Отцу девочки из Первоуральска, которая задохнулась под одеялом в своей кроватке, не будут предъявлять обвинение. Об этом URA.RU рассказали в Следственном комитете по Свердловской области. «Пока идет проверка, мужчине не станут ничего предъявлять», — пояснили в ведомстве. По данным следователей, смерть девочки не носит криминальный характер. Пятимесячная малышка скончалась дома 21 января. По одной из версий, мужчина накрыл ребенка одеялом, чтобы заглушить плач. К делу подключились СК, прокуратура и полиция. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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