Отцу задохнувшейся девочки в Первоуральске не будут предъявлять обвинение

22 января 2024 в 14:59 Размер текста - 17 +

Трагедия произошла 21 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета В Первоуральске в кроватке задохнулся младенец Отцу девочки из Первоуральска, которая задохнулась под одеялом в своей кроватке, не будут предъявлять обвинение. Об этом URA.RU рассказали в Следственном комитете по Свердловской области. «Пока идет проверка, мужчине не станут ничего предъявлять», — пояснили в ведомстве. По данным следователей, смерть девочки не носит криминальный характер. Пятимесячная малышка скончалась дома 21 января. По одной из версий, мужчина накрыл ребенка одеялом, чтобы заглушить плач. К делу подключились СК, прокуратура и полиция. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.

Отцу девочки из Первоуральска, которая задохнулась под одеялом в своей кроватке, не будут предъявлять обвинение. Об этом URA.RU рассказали в Следственном комитете по Свердловской области. «Пока идет проверка, мужчине не станут ничего предъявлять», — пояснили в ведомстве. По данным следователей, смерть девочки не носит криминальный характер. Пятимесячная малышка скончалась дома 21 января. По одной из версий, мужчина накрыл ребенка одеялом, чтобы заглушить плач. К делу подключились СК, прокуратура и полиция. Подробнее о трагедии — в сюжете URA.RU.