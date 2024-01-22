В Пермском крае волонтеры приютили сбитого машиной волка. Фото

22 января 2024 в 15:25 Размер текста - 17 +

Волка нашли на дороге (архивное фото) Фото: Размик Закарян © URA.RU В Кунгуре местные жители спасли на дороге волка, который попал под машину. Хищника сначала приняли за обычную собаку, но ветеринары распознали дикого зверя. Историю рассказала волонтер кунгурского приюта «Хвостатый бродяга» Татьяна Андреева. «Нашли сбитую собаку в районе „Элеватора“, состояние тяжелое. Добрые люди оказали первую помощь, отвезли в теплое помещение. Везем в Пермь. Оказалась молодым волком. Еще и года парню нет. По рентгену — перелом лопатки, травмирована лапа», — описала Андреева историю в соцсети «ВКонтакте». В Перми волка передали в приют волонтерам фонда «Станция скорой помощи». Его руководитель Семен Филипповский рассказал, что у Алекса (так назвали волчонка) перебит плечевой нерв, поэтому он останется жить в приюте. «Перебит плечевой нерв. Значит лапа просто будет безвольно висеть. Волка выпускать в лес нельзя — не выживет», — пояснил Филипповский. Сейчас волонтеры собирают деньги на корм хищнику, которому требуется мясо. Волка назвали Алекс Татьяна Андреева в ВК https://vk.com/tatyana_andreeva1991 Пока хищник не может ходить Татьяна Андреева в ВК https://vk.com/tatyana_andreeva1991

В Кунгуре местные жители спасли на дороге волка, который попал под машину. Хищника сначала приняли за обычную собаку, но ветеринары распознали дикого зверя. Историю рассказала волонтер кунгурского приюта «Хвостатый бродяга» Татьяна Андреева. «Нашли сбитую собаку в районе „Элеватора“, состояние тяжелое. Добрые люди оказали первую помощь, отвезли в теплое помещение. Везем в Пермь. Оказалась молодым волком. Еще и года парню нет. По рентгену — перелом лопатки, травмирована лапа», — описала Андреева историю в соцсети «ВКонтакте». В Перми волка передали в приют волонтерам фонда «Станция скорой помощи». Его руководитель Семен Филипповский рассказал, что у Алекса (так назвали волчонка) перебит плечевой нерв, поэтому он останется жить в приюте. «Перебит плечевой нерв. Значит лапа просто будет безвольно висеть. Волка выпускать в лес нельзя — не выживет», — пояснил Филипповский. Сейчас волонтеры собирают деньги на корм хищнику, которому требуется мясо.