Армянина, напавшего на екатеринбуржца и собаку, отправили в СИЗО по новому делу

В Екатеринбурге Азата Никояна отправили в СИЗО до 15 марта

22 января 2024 в 20:16 Размер текста - 17 +

Никояна отпустили по статье «Хулиганство», но заключили под стражу по другой Фото: Илья Московец © URA.RU Уроженца Республики Армения Азата Никояна, который избил екатеринбуржца и выбросил его собаку, отправили в СИЗО по новому делу — за угрозу убийством. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском областном суде. «Никояну избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 марта. Молодому человеку предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство“)», — пояснили в пресс-службе. Дело завели после того, как в интернете появилась запись, где видно, как Никоян общался с мужчиной возле «Тихого берега» на Рощинской. После он достал пистолет и начал наставлять его на собеседника. Как пояснили свидетели и потерпевший, Никояну сделали замечание из-за неправильной парковки. После этого он начал угрожать оружием. Ранее Никояна поймали на том, что он накинулся на горожанина у ЖК «Весна» на Дорожной. Он схватил собаку потерпевшего и выбросил ее в сугроб. Молодого человека решили привлечь по статье «Хулиганство», но 17 января его отпустили домой из зала суда.

Уроженца Республики Армения Азата Никояна, который избил екатеринбуржца и выбросил его собаку, отправили в СИЗО по новому делу — за угрозу убийством. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском областном суде. «Никояну избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 марта. Молодому человеку предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство“)», — пояснили в пресс-службе. Дело завели после того, как в интернете появилась запись, где видно, как Никоян общался с мужчиной возле «Тихого берега» на Рощинской. После он достал пистолет и начал наставлять его на собеседника. Как пояснили свидетели и потерпевший, Никояну сделали замечание из-за неправильной парковки. После этого он начал угрожать оружием. Ранее Никояна поймали на том, что он накинулся на горожанина у ЖК «Весна» на Дорожной. Он схватил собаку потерпевшего и выбросил ее в сугроб. Молодого человека решили привлечь по статье «Хулиганство», но 17 января его отпустили домой из зала суда.