Армянина, напавшего на екатеринбуржца и собаку, отправили в СИЗО по новому делу

В Екатеринбурге Азата Никояна отправили в СИЗО до 15 марта
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Азату Никояну. Екатеринбург, уголовное дело, арест, подсудимый, судебное заседание, суд, мера пресечения
Никояна отпустили по статье «Хулиганство», но заключили под стражу по другой Фото:

Уроженца Республики Армения Азата Никояна, который избил екатеринбуржца и выбросил его собаку, отправили в СИЗО по новому делу — за угрозу убийством. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском областном суде.

«Никояну избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 марта. Молодому человеку предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство“)», — пояснили в пресс-службе. Дело завели после того, как в интернете появилась запись, где видно, как Никоян общался с мужчиной возле «Тихого берега» на Рощинской. После он достал пистолет и начал наставлять его на собеседника.

Как пояснили свидетели и потерпевший, Никояну сделали замечание из-за неправильной парковки. После этого он начал угрожать оружием.

Ранее Никояна поймали на том, что он накинулся на горожанина у ЖК «Весна» на Дорожной. Он схватил собаку потерпевшего и выбросил ее в сугроб. Молодого человека решили привлечь по статье «Хулиганство», но 17 января его отпустили домой из зала суда.

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Уроженца Республики Армения Азата Никояна, который избил екатеринбуржца и выбросил его собаку, отправили в СИЗО по новому делу — за угрозу убийством. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском областном суде. «Никояну избрали меру пресечения в виде заключения под стражу до 15 марта. Молодому человеку предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ („Покушение на убийство“)», — пояснили в пресс-службе. Дело завели после того, как в интернете появилась запись, где видно, как Никоян общался с мужчиной возле «Тихого берега» на Рощинской. После он достал пистолет и начал наставлять его на собеседника. Как пояснили свидетели и потерпевший, Никояну сделали замечание из-за неправильной парковки. После этого он начал угрожать оружием. Ранее Никояна поймали на том, что он накинулся на горожанина у ЖК «Весна» на Дорожной. Он схватил собаку потерпевшего и выбросил ее в сугроб. Молодого человека решили привлечь по статье «Хулиганство», но 17 января его отпустили домой из зала суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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