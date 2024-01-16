Армянина, избившего екатеринбуржца и выбросившего его собаку, освободили из зала суда

Армянина, избившего екатеринбуржца и выбросившего его собаку, отправили домой

17 января 2024 в 14:51 Размер текста - 17 +

Азат Никоян будет находиться под домашним арестом Фото: Илья Московец © URA.RU Уроженца Республики Армения Азата Никояна, который избил екатеринбуржца и выбросил его собаку, отпустили из зала суда. Информацию передает корреспондент URA.RU из зала Чкаловского районного суда. В удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу было отказано. Никояна отправили домой до конца расследования. В отношении мужчины будет действовать запрет определенных действий: ему нельзя общаться с потерпевшими. Адвокат от общения с прессой отказалась. По версии следствия, 19-летний Никоян накинулся на екатеринбуржца у ЖК «Весна» на Дорожной. После он схватил собаку потерпевшего и выбросил в сугроб. Его обвинили в хулиганстве. Молодому человеку грозит семь лет колонии.

Уроженца Республики Армения Азата Никояна, который избил екатеринбуржца и выбросил его собаку, отпустили из зала суда. Информацию передает корреспондент URA.RU из зала Чкаловского районного суда. В удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу было отказано. Никояна отправили домой до конца расследования. В отношении мужчины будет действовать запрет определенных действий: ему нельзя общаться с потерпевшими. Адвокат от общения с прессой отказалась. По версии следствия, 19-летний Никоян накинулся на екатеринбуржца у ЖК «Весна» на Дорожной. После он схватил собаку потерпевшего и выбросил в сугроб. Его обвинили в хулиганстве. Молодому человеку грозит семь лет колонии.