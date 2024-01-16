16 января 2024

Армянина, избившего екатеринбуржца и выбросившего его собаку, освободили из зала суда

Армянина, избившего екатеринбуржца и выбросившего его собаку, отправили домой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Азат Никоян будет находиться под домашним арестом
Азат Никоян будет находиться под домашним арестом Фото:

Уроженца Республики Армения Азата Никояна, который избил екатеринбуржца и выбросил его собаку, отпустили из зала суда. Информацию передает корреспондент URA.RU из зала Чкаловского районного суда.

В удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу было отказано. Никояна отправили домой до конца расследования. В отношении мужчины будет действовать запрет определенных действий: ему нельзя общаться с потерпевшими. Адвокат от общения с прессой отказалась.

По версии следствия, 19-летний Никоян накинулся на екатеринбуржца у ЖК «Весна» на Дорожной. После он схватил собаку потерпевшего и выбросил в сугроб. Его обвинили в хулиганстве. Молодому человеку грозит семь лет колонии.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Уроженца Республики Армения Азата Никояна, который избил екатеринбуржца и выбросил его собаку, отпустили из зала суда. Информацию передает корреспондент URA.RU из зала Чкаловского районного суда. В удовлетворении ходатайства следователя о заключении под стражу было отказано. Никояна отправили домой до конца расследования. В отношении мужчины будет действовать запрет определенных действий: ему нельзя общаться с потерпевшими. Адвокат от общения с прессой отказалась. По версии следствия, 19-летний Никоян накинулся на екатеринбуржца у ЖК «Весна» на Дорожной. После он схватил собаку потерпевшего и выбросил в сугроб. Его обвинили в хулиганстве. Молодому человеку грозит семь лет колонии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...