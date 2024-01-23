Лавров обвинил США в игнорировании доброй воли Путина

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Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, путин владимир, лавров сергей
США проигнорировали проявления доброй воли со стороны Владимира Путина, заявил Сергей Лавров Фото:

Президент России Владимир Путин проявил «огромное количество доброй воли» в отношении США в свои первые два срока, однако Вашингтон проигнорировал эти жесты. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров.

«США долгие годы игнорировали огромные проявления доброй воли со стороны Владимира Путина», — передает слова Лаврова CBS News. Он добавил, что НАТО, в свою очередь, продолжило экспансию на восток, несмотря на свои обещания. Лавров отметил, что хотя отношения между Россией и США долгое время были дружественными, под руководством Джорджа Буша-младшего взаимное доверие начало разрушаться.

Глава МИД РФ подчеркнул, что политики в США не учли уроки «неприемлемой политики», которую Вашингтон проводил после распада СССР. В то же время Москва готова была выслушать всех, кто заинтересован в справедливости, заключил Лавров.

Власти США недавно назвали Россию врагом, но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к любому развитию событий между двумя странами. Он также сказал, что страну не раз пытались подчинить и покорить, но западная тактика стратегического поражения России не принесла успеха.

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Президент России Владимир Путин проявил «огромное количество доброй воли» в отношении США в свои первые два срока, однако Вашингтон проигнорировал эти жесты. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «США долгие годы игнорировали огромные проявления доброй воли со стороны Владимира Путина», — передает слова Лаврова CBS News. Он добавил, что НАТО, в свою очередь, продолжило экспансию на восток, несмотря на свои обещания. Лавров отметил, что хотя отношения между Россией и США долгое время были дружественными, под руководством Джорджа Буша-младшего взаимное доверие начало разрушаться. Глава МИД РФ подчеркнул, что политики в США не учли уроки «неприемлемой политики», которую Вашингтон проводил после распада СССР. В то же время Москва готова была выслушать всех, кто заинтересован в справедливости, заключил Лавров. Власти США недавно назвали Россию врагом, но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к любому развитию событий между двумя странами. Он также сказал, что страну не раз пытались подчинить и покорить, но западная тактика стратегического поражения России не принесла успеха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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