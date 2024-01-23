Лавров обвинил США в игнорировании доброй воли Путина

23 января 2024 в 11:22 Размер текста - 17 +

США проигнорировали проявления доброй воли со стороны Владимира Путина, заявил Сергей Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин проявил «огромное количество доброй воли» в отношении США в свои первые два срока, однако Вашингтон проигнорировал эти жесты. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «США долгие годы игнорировали огромные проявления доброй воли со стороны Владимира Путина», — передает слова Лаврова CBS News. Он добавил, что НАТО, в свою очередь, продолжило экспансию на восток, несмотря на свои обещания. Лавров отметил, что хотя отношения между Россией и США долгое время были дружественными, под руководством Джорджа Буша-младшего взаимное доверие начало разрушаться. Глава МИД РФ подчеркнул, что политики в США не учли уроки «неприемлемой политики», которую Вашингтон проводил после распада СССР. В то же время Москва готова была выслушать всех, кто заинтересован в справедливости, заключил Лавров. Власти США недавно назвали Россию врагом, но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к любому развитию событий между двумя странами. Он также сказал, что страну не раз пытались подчинить и покорить, но западная тактика стратегического поражения России не принесла успеха.

Президент России Владимир Путин проявил «огромное количество доброй воли» в отношении США в свои первые два срока, однако Вашингтон проигнорировал эти жесты. Такое заявление сделал глава МИД РФ Сергей Лавров. «США долгие годы игнорировали огромные проявления доброй воли со стороны Владимира Путина», — передает слова Лаврова CBS News. Он добавил, что НАТО, в свою очередь, продолжило экспансию на восток, несмотря на свои обещания. Лавров отметил, что хотя отношения между Россией и США долгое время были дружественными, под руководством Джорджа Буша-младшего взаимное доверие начало разрушаться. Глава МИД РФ подчеркнул, что политики в США не учли уроки «неприемлемой политики», которую Вашингтон проводил после распада СССР. В то же время Москва готова была выслушать всех, кто заинтересован в справедливости, заключил Лавров. Власти США недавно назвали Россию врагом, но министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва готова к любому развитию событий между двумя странами. Он также сказал, что страну не раз пытались подчинить и покорить, но западная тактика стратегического поражения России не принесла успеха.