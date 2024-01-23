23 января 2024

ГИБДД в ХМАО предупредила водителей о сильном снегопаде

© Служба новостей «URA.RU»
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Собаки и дачи. Нижневартовск, снег, холод, зима, автомобиль, снегопад
Из-за снегопада в ХМАО госавтоинспекция посоветовала автомобилистам отложить дальние поездки Фото:

ГИБДД Нягани (ХМАО) предупредила жителей о сильном снегопаде. Ведомство посоветовало водителям соблюдать осторожность в снежный период.

«Внимание, снегопад! Госавтоинспекция Нягани призывает в период неблагоприятных погодных условий не планировать поездки на дальние расстояние. В том случае, если перенести поездку не удается, водителям необходимо соблюдать скоростной режим, необходимую дистанцию и не совершать опасных и резких маневров, быть максимально внимательными при поездках в темное время суток», — порекомендовала ГИБДД Нягани в telegram-канале.

Из-за ограниченной видимости во время метели инспекторы посоветовали автомобилистам быть особенно внимательными перед пешеходными переходами, автобусными остановками и на перекрестках. Перед началом поездки водителям необходимо проверить исправность стеклоочистителей.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО синоптики обещали потепление и метель. Температура воздуха поднимется до -7 градусов.

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ГИБДД Нягани (ХМАО) предупредила жителей о сильном снегопаде. Ведомство посоветовало водителям соблюдать осторожность в снежный период. «Внимание, снегопад! Госавтоинспекция Нягани призывает в период неблагоприятных погодных условий не планировать поездки на дальние расстояние. В том случае, если перенести поездку не удается, водителям необходимо соблюдать скоростной режим, необходимую дистанцию и не совершать опасных и резких маневров, быть максимально внимательными при поездках в темное время суток», — порекомендовала ГИБДД Нягани в telegram-канале. Из-за ограниченной видимости во время метели инспекторы посоветовали автомобилистам быть особенно внимательными перед пешеходными переходами, автобусными остановками и на перекрестках. Перед началом поездки водителям необходимо проверить исправность стеклоочистителей. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО синоптики обещали потепление и метель. Температура воздуха поднимется до -7 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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