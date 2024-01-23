ГИБДД в ХМАО предупредила водителей о сильном снегопаде

ГИБДД Нягани (ХМАО) предупредила жителей о сильном снегопаде. Ведомство посоветовало водителям соблюдать осторожность в снежный период.
«Внимание, снегопад! Госавтоинспекция Нягани призывает в период неблагоприятных погодных условий не планировать поездки на дальние расстояние. В том случае, если перенести поездку не удается, водителям необходимо соблюдать скоростной режим, необходимую дистанцию и не совершать опасных и резких маневров, быть максимально внимательными при поездках в темное время суток», — порекомендовала ГИБДД Нягани в telegram-канале.
Из-за ограниченной видимости во время метели инспекторы посоветовали автомобилистам быть особенно внимательными перед пешеходными переходами, автобусными остановками и на перекрестках. Перед началом поездки водителям необходимо проверить исправность стеклоочистителей.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО синоптики обещали потепление и метель. Температура воздуха поднимется до -7 градусов.
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