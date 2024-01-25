Подавшая в отставку мэр Каслей Васенина проработает до февраля

25 января 2024 в 15:44 Размер текста - 17 +

Депутаты пытались отправить Екатерину Васенину в отставку, но она решила уйти сама Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Депутаты Каслинского городского поселения рассмотрят вопрос об отставке мэра Екатерины Васениной 2 февраля. Об этом URA.RU сообщил председатель городского совета депутатов Николай Глухов. «Заседание по поводу принятия отставки главы состоится 2 февраля. На нем же обсудят вопрос назначения временно исполняющего главы поселения», — сообщил Глухов. Мэр Каслей Васенина подала заявление о досрочной отставке 22 января. В апреле прошлого года депутаты уже пытались побудить главу подать в отставку, но им это не удалось. В конце ноября в мэрии Каслей побывали силовики. Их интересовала деятельность по выделению земельных участков — уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено «в отношении неустановленного круга лиц».

Депутаты Каслинского городского поселения рассмотрят вопрос об отставке мэра Екатерины Васениной 2 февраля. Об этом URA.RU сообщил председатель городского совета депутатов Николай Глухов. «Заседание по поводу принятия отставки главы состоится 2 февраля. На нем же обсудят вопрос назначения временно исполняющего главы поселения», — сообщил Глухов. Мэр Каслей Васенина подала заявление о досрочной отставке 22 января. В апреле прошлого года депутаты уже пытались побудить главу подать в отставку, но им это не удалось. В конце ноября в мэрии Каслей побывали силовики. Их интересовала деятельность по выделению земельных участков — уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено «в отношении неустановленного круга лиц».