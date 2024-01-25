Подавшая в отставку мэр Каслей Васенина проработает до февраля

Депутаты Каслинского городского поселения рассмотрят вопрос об отставке мэра Екатерины Васениной 2 февраля. Об этом URA.RU сообщил председатель городского совета депутатов Николай Глухов.
«Заседание по поводу принятия отставки главы состоится 2 февраля. На нем же обсудят вопрос назначения временно исполняющего главы поселения», — сообщил Глухов.
Мэр Каслей Васенина подала заявление о досрочной отставке 22 января. В апреле прошлого года депутаты уже пытались побудить главу подать в отставку, но им это не удалось.
В конце ноября в мэрии Каслей побывали силовики. Их интересовала деятельность по выделению земельных участков — уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено «в отношении неустановленного круга лиц».
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