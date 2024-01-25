Подавшая в отставку мэр Каслей Васенина проработает до февраля

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алексей Текслер с рабочим визитом в Каслинском муниципальном районе. Челябинск, васенина екатерина
Депутаты пытались отправить Екатерину Васенину в отставку, но она решила уйти сама Фото:

Депутаты Каслинского городского поселения рассмотрят вопрос об отставке мэра Екатерины Васениной 2 февраля. Об этом URA.RU сообщил председатель городского совета депутатов Николай Глухов.

«Заседание по поводу принятия отставки главы состоится 2 февраля. На нем же обсудят вопрос назначения временно исполняющего главы поселения», — сообщил Глухов.

Мэр Каслей Васенина подала заявление о досрочной отставке 22 января. В апреле прошлого года депутаты уже пытались побудить главу подать в отставку, но им это не удалось.

В конце ноября в мэрии Каслей побывали силовики. Их интересовала деятельность по выделению земельных участков — уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено «в отношении неустановленного круга лиц».

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутаты Каслинского городского поселения рассмотрят вопрос об отставке мэра Екатерины Васениной 2 февраля. Об этом URA.RU сообщил председатель городского совета депутатов Николай Глухов. «Заседание по поводу принятия отставки главы состоится 2 февраля. На нем же обсудят вопрос назначения временно исполняющего главы поселения», — сообщил Глухов. Мэр Каслей Васенина подала заявление о досрочной отставке 22 января. В апреле прошлого года депутаты уже пытались побудить главу подать в отставку, но им это не удалось. В конце ноября в мэрии Каслей побывали силовики. Их интересовала деятельность по выделению земельных участков — уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено «в отношении неустановленного круга лиц».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...