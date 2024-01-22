Глава челябинского города попросила досрочной отставки

Мэр Каслей Васенина подала заявление об увольнении по собственному желанию

22 января 2024 в 16:26 Размер текста - 17 +

К Екатерине Васениной были претензии у местных жителей и областных властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Каслинского городского поселения Екатерина Васенина заявила о досрочной отставке. Подписанный ею документ поступил в городской совет депутатов 22 января. «Сегодня стало известно о том, что глава Каслинского городского поселения Екатерина Николаевна Васенина подала заявление об отставке по собственному желанию от 2 февраля 2024 года. Эту новость сообщил председатель Совета депутатов Николай Викторович Глухов. В ближайшее время планируется созыв депутатов для обсуждения назначения временно исполняющего обязанности главы поселения», — сообщила местная газета «Красное знамя». По имеющемуся в редакции URA.RU номеру главы Каслей Екатерины Васениной дозвониться также не удалось. В апреле прошлого года депутаты уже пытались побудить главу подать в отставку, но им это не удалось. В конце ноября в мэрии Каслей побывали силовики, которых интересовала деятельность по выделению земельных участков — уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено «в отношении неустановленного круга лиц». Полномочия Васениной истекают 30 июня текущего года. После отставки городскому совету предстоит в течение месяца избрать врио главы, еще полгода отводится на проведение конкурса и проведение выборов нового градоначальника.

Глава Каслинского городского поселения Екатерина Васенина заявила о досрочной отставке. Подписанный ею документ поступил в городской совет депутатов 22 января. «Сегодня стало известно о том, что глава Каслинского городского поселения Екатерина Николаевна Васенина подала заявление об отставке по собственному желанию от 2 февраля 2024 года. Эту новость сообщил председатель Совета депутатов Николай Викторович Глухов. В ближайшее время планируется созыв депутатов для обсуждения назначения временно исполняющего обязанности главы поселения», — сообщила местная газета «Красное знамя». По имеющемуся в редакции URA.RU номеру главы Каслей Екатерины Васениной дозвониться также не удалось. В апреле прошлого года депутаты уже пытались побудить главу подать в отставку, но им это не удалось. В конце ноября в мэрии Каслей побывали силовики, которых интересовала деятельность по выделению земельных участков — уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено «в отношении неустановленного круга лиц». Полномочия Васениной истекают 30 июня текущего года. После отставки городскому совету предстоит в течение месяца избрать врио главы, еще полгода отводится на проведение конкурса и проведение выборов нового градоначальника.