Глава челябинского города попросила досрочной отставки

Глава Каслинского городского поселения Екатерина Васенина заявила о досрочной отставке. Подписанный ею документ поступил в городской совет депутатов 22 января.
«Сегодня стало известно о том, что глава Каслинского городского поселения Екатерина Николаевна Васенина подала заявление об отставке по собственному желанию от 2 февраля 2024 года. Эту новость сообщил председатель Совета депутатов Николай Викторович Глухов. В ближайшее время планируется созыв депутатов для обсуждения назначения временно исполняющего обязанности главы поселения», — сообщила местная газета «Красное знамя». По имеющемуся в редакции URA.RU номеру главы Каслей Екатерины Васениной дозвониться также не удалось.
В апреле прошлого года депутаты уже пытались побудить главу подать в отставку, но им это не удалось. В конце ноября в мэрии Каслей побывали силовики, которых интересовала деятельность по выделению земельных участков — уголовное дело по факту злоупотребления должностными полномочиями было возбуждено «в отношении неустановленного круга лиц».
Полномочия Васениной истекают 30 июня текущего года. После отставки городскому совету предстоит в течение месяца избрать врио главы, еще полгода отводится на проведение конкурса и проведение выборов нового градоначальника.
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