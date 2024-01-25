25 января 2024

В Челябинской области подешевели яйца

© Служба новостей «URA.RU»
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Яица. Тюмень , яйца, куриные яйца, яица
Средняя стоимость яиц в Челябинской области составила 142,35 рубля Фото:

В Челябинской области яйца подешевели на 0,2% за неделю. Об этом URA.RU сообщили 26 января в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«В Челябинской области наблюдается снижение цен на яйца. За неделю стоимость снизилась на 0,2%», — уточнили в КСП.

Средняя стоимость яиц составила 142,35 рубля. При этом снижение цен по России в среднем составило 1%. Аудиторы уточнили, что на это повлияло обнуление пошлины на ввоз яиц из Турции и Азербайджана.

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В Челябинской области яйца подешевели на 0,2% за неделю. Об этом URA.RU сообщили 26 января в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона. «В Челябинской области наблюдается снижение цен на яйца. За неделю стоимость снизилась на 0,2%», — уточнили в КСП. Средняя стоимость яиц составила 142,35 рубля. При этом снижение цен по России в среднем составило 1%. Аудиторы уточнили, что на это повлияло обнуление пошлины на ввоз яиц из Турции и Азербайджана.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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