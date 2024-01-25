В Челябинской области подешевели яйца

Средняя стоимость яиц в Челябинской области составила 142,35 рубля
В Челябинской области яйца подешевели на 0,2% за неделю. Об этом URA.RU сообщили 26 января в пресс-службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.
«В Челябинской области наблюдается снижение цен на яйца. За неделю стоимость снизилась на 0,2%», — уточнили в КСП.
Средняя стоимость яиц составила 142,35 рубля. При этом снижение цен по России в среднем составило 1%. Аудиторы уточнили, что на это повлияло обнуление пошлины на ввоз яиц из Турции и Азербайджана.
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